Sanremo 2024, la scaletta della seconda serata. Giorgia co-conduttice, giovedì arriva Morandi

Per la seconda serata, che non durerà fino alle due di notte, si attende il verdetto della sfida al femminile tra Loredana Bertè e Annalisa con Mahmood nei panni del terzo incomodo poiché difficilmente televoto e giuria delle radio potranno ribaltare il risultato dell’esordio.

La prima serata pur con i suoi record d’ascolto ha rivelato che sono troppe le canzoni in gara (e poi bisogna aggiungere gli ospiti ovvero Marco Mengoni, Lazza, Tedua) per una maratona musicale che alla fine non rende giustizia anche se, come al solito, a tanti artisti consentirà di svoltare. Perché Sanremo è una vetrina di primissimo piano e quindi consentirà di fare più serate, di vendere e di farsi scaricare di più i brani. Una vetrina che però non tutti gli artisti usano al meglio.

Sanremo 2024, il leitmotiv: “Vincerà una donna”

Ci si aspetterebbe di ascoltare solo brani bellissimi o che fanno colpo mentre in molti non sembrano riuscire a dare qualcosa di meglio della propria produzione.

Il leitmotiv di quest’anno è che vincerà una donna poiché sono dieci anni di vittorie maschili, favorite dal ruolo del televoto e dalla giuria demoscopica, quest’anno sostituita con una più “corretta” giuria delle radio. Quindi la certezza è quella, come lascia anche capire la classifica della prima serata, votata dalla sala stampa che ha scelto Loredana Berté con la sua “Pazza” che le calza a pennello (credibile nel testo e musica orecchiabile che funziona già al primo ascolto). Senza dubbio una delle migliori della prima serata anche se difficilmente potrà rimediare allo “sgarbo” subito nel 2019 con “Cosa ti aspetti da me” (allora vinse Mahmood) poiché pesano le incognite del televoto.

Annalisa e Bertè, verdetto già nella seconda serata

Comunque si vedrà già stasera, dato che canteranno sia lei che Annalisa e si potrà vedere il risultato che otterranno: con il 50% del televoto e il 50% della giuria delle radio. Al secondo posto per ora c’è Angelina Mango con “La noia” (un brano tutt’altro che noioso, una cumbia assai godibile, ma francamente nulla di eccezionale), proveniente da “Amici” che sicuramente potrà contare sul televoto dei giovanissimi. Al terzo Annalisa con “Sinceramente”, un tormentone di livello assai inferiore rispetto a quelli di “Mon amour” e “Bellissima” che però le potrebbe consentire di beneficiare dei giusti consensi della stampa, della radio e anche del televoto e si vedrà già stasera il loro consenso. Per gli uomini in classifica due che hanno già vinto a Sanremo: come Diodato con la convincente “Ti muovi” e Mahmood con la meno convincente “Tuta gold” che già stasera sfiderà Annalisa e la Bertè.

La “pagella” delle canzoni

Della vecchia guardia Fiorella Mannoia non convince troppo con la ritmata “Mariposa” (nel 2017 doveva vincere con “Che tu sia benedetta”, superata da Gabbani). Mentre i Ricchi e Poveri in versione fiocco rosso natalizio, senza grandi pretese, fanno ballare tutti con “Ma non tutta la vita”. Troppo raffinata “Ricominciamo tutto” dei Negramaro; mentre pop convincente dal duo Renga Nek (“Pazzo di te”), da Gazzelle (“Tutto qui”) e anche da Alessandra Amoroso (“Fino a qui) ed Emma con “Apnea”, più raffinata rispetto alla sua produzione. Il Volo con “Capolavoro” conferma le doti canore del trio. Necessitano di altri ascolti Irama (“Tu no”), BigMama (“La rabbia non ti basta”), Sangiovanni (“Finiscimi”) e Clara (“Diamanti grezzi”). Delude Mr. Rain con la sussurrata “Due altalene” come pure “Autodistruttivo” dei La Sad (punk in versione sanremese) e “Governo punk” dei Bnkr44, mentre Ghali si affida all’alieno per una poco convincente “Casa mia”. Dargen D’Amico (“Onda alta”) sarà ricordato più per gli orsetti attaccati al vestito e per l’appello al “cessate il fuoco” che per la canzone. Infine nuovi tormentoni saranno “Un ragazzo una ragazza” di The Kolors e “I p’ me, tu p’ te” di Geolier.

La scaletta della seconda serata: Giorgia co-conduttrice

Stasera seconda serata con Giorgia come co-conduttrice, Giovanni Allevi (un piacevole ritorno in scena, anche da testimonial), John Travolta e Leo Gassmann-Califano tra gli ospiti più Rosa Chemical dalla piazza e Bob Sinclar dalla nave. 15 i cantanti in gara che riproporranno le canzoni sottoposte al giudizio delle radio e del televoto. Questo l’ordine: Fred De Palma, Renga Nek, Alfa, Dargen D’Amico, Il Volo, Gazzelle, Emma, Mahmood, BigMama, The Kolors, Geolier, Loredana Bertè, Annalisa, Irama e infine Clara.

Sanremo 2024, Amadeus: “La Rai saprà trovare un nuovo allenatore, io mi fermo”

Nella consueta conferenza stampa che annuncia la serata, Amadeus ha rivelato: “Gianni Morandi mi ha chiamato questa mattina e gli ho detto ‘se non hai impegni questa settimana, fai un salto'” qui al Festival. Così Amadeus durante la conferenza stampa del festival di Sanremo. E a chi incalza su quale sarà la serata con Morandi, il direttore artistico risponde scherzando: “allora, gli ho detto, se non hai impegni giovedì, fai un salto”. I cronisti lo incalzano sul suo futuro: “Sanremo è una grandissima gioia, un onore essere qui per il quinto anno di seguito. E come ho già detto sento il bisogno di fermarmi per poter pensare anche ad altro, qualora un giorno ci fosse la possibilità di trovare idee nuove. La Rai sarà in grado di trovare un nuovo allenatore bravissimo”. E ha concluso: “Non si tratta di bussare alla mia porta, che è sempre aperta. Ho un rapporto bellissimo con tutti i vertici Rai”.