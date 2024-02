Festival di Sanremo, debutto col botto: 65% di share, solo Baudo ha fatto meglio di Amadeus

Debutto col botto per il Festival di Sanremo: nella prima serata della 74esima Festival, Amadeus con con la conduzione di Marco Mengoni segna un ascolto medio di 10.561.000 di spettatori per uno share di 65.1%. Addirittura un milione di telespettatori in più rispetto alla prima serata dall’anno scorso. Si tratta del miglior risultato nella prima serata delle ultime cinque edizioni condotte da Amadeus. Lo scorso anno, la prima serata aveva totalizzato un ascolto medio di 10,7 milioni di spettatori per uno share del 62.5%.

I dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo

Per quanto riguarda le fasce di ascolto, la prima parte di serata del Festival di Sanremo (dalle 21.25 alle 23.31) ha raccolto 15.075.000 milioni di spettatori per uno share del 64.3 %. La seconda parte (dalle 23.34 alle 01.59), è stata vista da 6.527.000 milioni di spettatori e il 66.9% di share. Lo scorso anno la prima parte, dalle 21.18 alle 23.44, era stata vista da 14,160.000 di persone (61.7% di share), mentre dalle 23.48 alle 01.40 aveva raccolto 6.296.000 spettatori per il 64.4% di share.

Per trovare un dato più alto nello share medio di una serata di debutto del festival, bisogna tornare all’edizione del 1995, quando Pippo Baudo ottenne il 65.15% di share. Nel dato assoluto invece, la media di telespettatori era leggermente superiore l’anno scorso, con 10.758.000 telespettatori, e nel 2022, con 10.911.000 telespettatori. Ma è vero anche che le prime serate del 2023 e del 2022 erano durante leggermente di meno, rispettivamente fino all’1.40 e fino all’1.12. Ieri sera il festival si è chiuso invece all’1.59.

Per la Sisal Annalisa e Angelina Mango favorite, Fiorella Mannoia data a 50

Sul fronte dele canzoni, il pubblico inizia a incoronare il proprio vincitore e la Sala Stampa chiude la prima esibizione con una prima classifica della TOP5. In testa c’è Loredana Bertè che, secondo gli esperti di Sisal, è anche la papabile vincitrice del Premio Lucio Dalla a quota 1,57. La sua quota come vincitrice è data invece a 7,50. Le due favorite si confermano Annalisa e Angelina Mango, ma con incertezza perché le loro quote tornano a pareggiarsi a 3,50. Diodato, dopo aver incantato l’Ariston con un corpo di ballo che si muoveva al tempo della sua ballad, raggiunge quota 16,00. Chiude la TOP5 Mahmood, quotato a 20, mentre i social si chiedono: ma quando indosserà la sua Tuta Gold?

Le quote vincitore per Sanremo si aggiornano invece così: Annalisa e Angelina Mango 3,50; Geolier 6,00; Loredana Bertè 7,50; Alessandra Amoroso 9,00; I Negramaro, Emma e Diodato 16,00; Irama e Mahmood 20,00; The Kolors 25,00; Il Volo, Dargen D’Amico, Big Mama e Clara 33,00; Fiorella Mannoia, Rose Villain, I Santi Francesi 50,00; Mr Rain 66,00; Sangiovanni, Ricchi e Poveri, Renga e Nek, Maninni, La Sad, Il Tre, Ghali, Gazzelle, Fred De Palma, Alfa,