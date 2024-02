Re Carlo incontra Harry e vola a Sandringham: “Breve visita”, ma cresce la speranza nel disgelo

Carlo III e la regina Camilla hanno lasciato Londra alla volta di Sandringham, una delle residenze reali nel Norfolk, dove il re proseguirà le cure per il tumore. I sovrani sono stati fotografati mentre lasciavano Clarence House, la loro residenza cittadina, a bordo di un suv diretti a Buckingham Palace, da dove poi sono decollati con un elicottero alla volta della dimora tanto amata anche da Elisabetta e nella quale tradizionalmente i reali trascorrono il Natale. Prima della partenza, però, Carlo ha incontrato Harry, partito dalla California alla volta di Londra dopo che al padre è stata diagnosticata la malattia.

Harry arrivato da solo, con Carlo un “breve incontro”, ma si spera nel disgelo

Era stato lo stesso Carlo a informare personalmente il figlio delle proprie condizioni di salute. Harry è arrivato da solo con un volo di linea della British Airways: la moglie Meghan Markle e i figli sono rimasti in California. La visita al padre si è svolta a Clarence House e i media britannici l’hanno descritta come “un breve incontro”. Si è trattato del primo faccia a faccia tra i due dopo l’incoronazione, avvenuta a maggio dello scorso anno. La circostanza della malattia di Carlo, seppur vissuta con grande apprensione dai sudditi, è anche vista come una possibile occasione per una riappacificazione tra la famiglia reale e il suo figlio ribelle. “A volte, quando si è costretti a considerare la propria mortalità, succedono cose molto positive”, avrebbe detto Lord Michael Dobbs, autore del romanzo House of cards e amico personale del re.

Il re sorridente durante la prima uscita pubblica dopo l’annuncio del tumore

Carlo è apparso sorridente durante il trasferimento da Clarence House a Buckingham Palace, la prima uscita pubblica dopo l’annuncio della malattia. E sorridente si è mostrata anche la principessa Anna, tornata ai suoi impegni di Corte: il suo nome figura tra quelli dei membri anziani della famiglia reale chiamati a svolgere un ruolo maggiore nei prossimi tempi, per assolvere ad alcuni degli impegni durante l’assenza del re, al quale i medici hanno consigliato riposo durante le cure. In particolare, Anna ha partecipato alla cerimonia di assegnazione delle onorificenze al Castello di Windsor ad artisti e sportivi di fama nazionale e internazionale.

Sunak: “Per fortuna il cancro è stato preso in tempo, gli incontri settimanali col re proseguiranno”

Sul tumore di Re Carlo oggi è intervenuto anche il primo ministro britannico Rishi Sunak: “Per fortuna è stato preso in tempo”, ha detto il premier, ribadendo “lo shock e la tristezza” provati nell’apprendere la notizia. Intervistato da Bbc Radio 5 Live, Sunak ha affermato che i pensieri della Nazione vanno al re e alla Royal Family, auspicando una “completa guarigione” del monarca. “Questo è ciò per cui tutti speriamo e preghiamo, e ovviamente sono in contatto regolare con lui e continuerò a comunicare con lui normalmente”, ha aggiunto, confermando che i consueti incontri settimanali andranno avanti.