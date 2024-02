Overdose di droga al figlio di due anni: niente carcere per il papà. “Non fu data volontariamente”

Nicolò mIl bimbo di appena due anni, era deceduto il 28 luglio 2022 a Longarone. Si parlò di una salsa al ragù nella quale il padre aveva messo droga per tranquillizzare il figlio, ma questa tesi dell’accusa è poi caduta. Gli esami tossicologici avevano comunque evidenziato che il piccolo aveva assunto droga, tanto da spingere l’accusa ad ipotizzare l’omicidio colposo, lo spaccio di droga a minore e la morte del figlio come conseguenza di altro reato. La sua fu solo una colpa lieve, “mancata vigilanza”, secondo i giudici che hanno condannato a soli 24 mesi, pena patteggiata e senza carcere, Diego Feltrin, il papà di orto per aver ingerito hashish, all’insaputa del padre.. Si parlò di una salsa al ragù nella quale il padre aveva messo droga per tranquillizzare il figlio, ma questa tesi dell’accusa è poi caduta. Gli esami tossicologici avevano comunque evidenziato che il piccolo aveva assunto droga, tanto da spingere l’accusa ad ipotizzare l’omicidio colposo, lo spaccio di droga a minore e la morte del figlio come conseguenza di altro reato.

Due anni senza carcere per l’overdose del figlio a Diego Feltrin

Si è concluso invece con il patteggiamento di due anni, pena sospesa (quindi niente carcere), per Diego Feltrin, il padre di Nicolò Feltrin, il bimbo morto a due anni per overdose. Il padre ha patteggiato solo per l’accusa di omicidio colposo. È caduta invece l’accusa di spaccio di droga al bimbo e morte come conseguenza di altro reato. A pesare a favore di Diego Feltrin la condotta sia precedente alla morte del piccolo che successiva: una persona incensurata, che mai aveva avuto problemi con la giustizia per droga, e che anche dopo quella tragedia avrebbe avuto una condotta irreprensibile.