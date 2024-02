Minaccia nucleare russa nello spazio: l’Italia è informata. E Putin tifa Biden: “Più prevedibile di Trump”

Il Cremlino ha smentito le indiscrezioni, pubblicate sul New York Times, secondo cui la Russia vorrebbe posizionare un arsenale nucleare nello spazio. “La Casa Bianca sta provando, in modo disonesto, a spingere il Congresso a votare il disegno di legge per stanziare fondi: questo è chiaro, vedremo a quali stratagemmi ricorrerà ora la Casa Bianca”, ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Allarme sulla minaccia nucleare dallo spazio: avvertiti gli alleati europei

La militarizzazione dello spazio da parte della Russia: sarebbe questa, stando ai media Usa, “la seria minaccia alla sicurezza nazionale” rivelata a sorpresa dal capo della commissione intelligence della Camera Usa, il repubblicano Mike Turner. Secondo il New York Times, gli Usa hanno riferito al Congresso e ai loro alleati in Europa (quindi, se ne deduce anche all’Italia) nuove informazioni di intelligence su capacità nucleari russe che potrebbero rappresentare una seria minaccia internazionale, anche se non urgente perchè tali capacità sono ancora in fase di sviluppo e non sono quindi state dispiegate.

Putin: “Deluso dall’intervista di Carlson, non ha fatto domande difficili”

Dal Cremlino arriva un’altra intervista di Putin, stavolta a un giornalista filo-governativo. La presidenza di Joe Biden sarebbe migliore di quella di Donald Trump, ha dichiarato mercoledì il presidente russo Vladimir Putin al giornalista filo-Cremlino Pavel Zarubin in un’intervista davanti alla telecamera. Intervistato da Zuribin sulle imminenti elezioni presidenziali americane, Putin ha detto che Biden sarebbe migliore per la Russia “perché è una persona più esperta, è prevedibile, è un politico di vecchia formazione”.

Tuttavia, ha aggiunto che la Russia “lavorerà con qualsiasi leader degli Stati Uniti che ottenga la fiducia del popolo americano”. Il leader russo ha anche espresso disappunto per la sua recente intervista con il personaggio mediatico, ex Fox News, Tucker Carlson. “Onestamente pensavo che sarebbe stato aggressivo e avrebbe posto domande difficili. Non solo ero pronto, lo volevo, perché mi avrebbe dato l’opportunità di dare risposte dure”, ha detto Putin. “Ad essere sincero, non mi è piaciuta molto quell’intervista”, ha detto.