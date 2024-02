L’intervista-comizio di Putin col giornalista Usa: “Noi invincibili, ma pronti a trattare” (video coi sottotitoli in italiano)

Vladimir Putin ha parlato dopo due anni con un giornalista occidentale, ma chi si aspettava un’intervista tradizionale è rimasto deluso. In due ore di monologo propagandistico il presidente russo ha indossato i panni del cavaliere bianco, vittima dei guerrafondai occidentali. Ci sono stati colloqui di pace con l’Ucraina che erano ”quasi conclusi”, ha dichiarato Putin al giornalista Usa Tucker Carlson, ma poi Kiev ”ha buttato via tutti questi accordi e ha obbedito alle istruzioni dei paesi occidentali, dei paesi europei e degli Stati Uniti di combattere la Russia fino alla fine. Se volete davvero smettere di combattere, dovete smettere di fornire armi. Tutto finirà nel giro di poche settimane”.

Insomma, Putin ha puntato forte sulla propaganda anti-occidentale come emerge dall’intervista pubblicata da Carlson (ex giornalista di Fox News) sul proprio sito web e su X (Twitter). Un’intervista ridicolizzata dai principali media occidentali (dalla Cnn, che ha definito l’intervista una partita di softball, alla Bbc che ha chiamato l’intervista di Carlson un servizio al Cremlino, per tacere della emittente Zdf che ha definito Carlson “utile idiota” di Mosca).

Tucker Carlson lascia al presidente russo due ore di propaganda senza contraddittorio

Nella prima intervista di Putin con un media occidentale da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022 i temi ricorrenti sono stati quelli pronunciati da quasi due anni. Nuovi attacchi contro la politica degli Stati Uniti in Ucraina – e non solo -, la conferma dell’asse con la Cina e il solito excursus storico per tentare di spiegare le ragioni dell’invasione mossa dalla Russia il 24 febbraio del 2022.

Il presidente russo ha attribuito la colpa della guerra soprattutto a Boris Johnson, l’ex primo ministro britannico che, secondo Putin avrebbe dissuaso Zelensky dal firmare un accordo di pace nelle prime fasi del conflitto. Putin ha detto inoltre che l’ultima volta che ha parlato con Joe Biden è stato prima che la Russia invadesse l’Ucraina. “Gli ho detto che credo che stiate commettendo un errore enorme di proporzioni storiche sostenendo l’Ucraina e allontanando la Russia”.

Borrell (Ue): “Non credete a Putin, se vince in Ucraina continuerà ad avanzare”

Al monologo in tv di Putin ha risposto l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, in un’intervista all’agenzia di stampa spagnola Efe. “Credete che se la Russia instaurasse un regime fantoccio in Ucraina come quello in Bielorussia e le truppe russe fossero al confine polacco, usciremmo dai guai o avremmo problemi più grandi? Quali conseguenze avrebbe la sconfitta dell’Ucraina? Significherebbe avere “l’esercito russo al confine dell’Europa”, ha sottolineato Borrell, aggiungendo: “Questo significa che Putin potrebbe pensare che se ha vinto una volta, perché non potrebbe vincere una seconda volta contro il suo vicino? Significherebbe che la Russia controllerebbe il 35% di tutti i mercati mondiali del grano, per esempio. Ci sono prospettive che la gente deve conoscere se vogliamo sapere perché facciamo quello che facciamo”.