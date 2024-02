Milei sbarca a Roma: “el loco” cerca la pace con Bergolio (e investimenti in Argentina). Incontrerà anche Meloni e Mattarella

Accompagnato da una folta delegazione di ministri e imprenditori, il presidente argentino Javier Milei è arrivato a Roma. In programma ha una visita “riparatrice” a papa Francesco, ma anche incontri con il premier Giorgia Meloni e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Milei a Roma: visita riparatrice a Bergoglio e incontri con Meloni e Mattarella

Il presidente con la “motosega”, simbolo in campagna elettorale della sua lotta contro la casta e dei tagli alla spesa pubblica, è sbarcato a Fiumicino intorno alle 14.30, dopo un viaggio in Israele durante il quale ha annunciato il trasferimento dell’ambasciata a Gerusalemme. Dopo un sabato libero da impegni ufficiali, Milei, soprannominato “el loco” per il suo temperamento sopra le righe, domenica sarà a piazza San Pietro per partecipare alla cerimonia di canonizzazione di Maria José de Paz y Figueroa, nota come Mama Antula, prima santa argentina. Lunedì, poi, di prima mattina sarà ricevuto da Papa Francesco, che nei mesi scorsi aveva pesantemente insultato, definendolo “Gesuita che promuove il comunismo”, “rappresentante del Male nella Casa di Dio”, “persona nefasta”. Ma, come detto ieri dal vescovo di Buenos Aires, Jorge Inacio Garcia Cuerva, “il Pontefice è un uomo capace di perdonare e riconosce l’importanza delle relazioni istituzionali”.

Sul tavolo anche il viaggio di Bergoglio in Argentina

Dunque, via libera all’incontro della riappacificazione, che potrebbe anche essere l’occasione per parlare del viaggio in Argentina del Pontefice, che nelle settimane scorse aveva annunciato l’intenzione di tornare a Buenos Aires “dopo 10 anni”, dalla sua elezione a Pontefice. Il viaggio, sono i pronostici, potrebbe avvenire nella seconda metà dell’anno. Dopo essersi “pentito” per le offese al Papa argentino, il presidente aveva scritto il mese scorso a Bergoglio invitandolo ufficialmente a Buenos Aires.

La missione degli imprenditori per cercare investimenti

Secondo quanto emerso, sempre lunedì Milei sarà ricevuto a Palazzo Chigi dal premier Giorgia Meloni e al Quirinale da Mattarella per una colazione di lavoro. Per l’inquilino della Casa Rosada, la visita sarà anche l’occasione per un’operazione di “diplomazia commerciale”, tesa a intensificare i rapporti economici tra i due Paesi. Gli “ambasciatori” di questa parte del programma saranno gli imprenditori, una trentina, che lo accompagnano e che martedì parteciperanno a un business forum di Confindustria, anche alla ricerca di investimenti.

“El loco”, “el jefe” e i ministri: fa parte della delegazione arrivata a Roma

Milei, che nel suo soggiorno romano alloggerà presso l’ambasciata argentina, è accompagnato inoltre dal ministro degli Esteri Diana Mondino, dal ministro dell’Interno, Guillermo Francos, dal titolare del Capitale umano, Sandra Pettovello, dalla segretaria generale della Presidenza – nonché sua sorella, che lui chiama “el jefe”, “il capo”– Karina Milei. Quello in Italia è il secondo viaggio in Europa di Milei da quando si è insediato alla presidenza due mesi fa: a gennaio aveva partecipato al Forum di Davos, dove aveva lanciato l”allarme’ sul “pericolo socialismo per l’Occidente”.