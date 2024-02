Londra, al via il processo a Greta Thunberg per le proteste di ottobre. Rischia una multa di 2500 sterline (video)

E’ iniziato a Londra oggi il processo a Greta Thunberg per la manifestazione con cui, lo scorso ottobre, ha bloccato l’ingresso dell’albergo dove si svolgeva l’Energy Intelligence Forum, conferenza dei vertici dell’industria petrolifera e del gas. La 21ene fondatrice dei Fridays for future è accusata, insieme altri quattro manifestanti, di aver violato la sezione del Public Order Act che permette alla polizia di imporre dei limiti alle pubbliche assemblee.

In maglietta e pantaloni neri, Thunberg ha preso appunti mentre un poliziotto ha testimoniato sui diversi tentativi di disperdere i manifestanti che per ore hanno bloccato l’ingresso dell’albergo di lusso nel cuore di Londra “per impedire l’accesso dei delegati all’hotel”.

Il procuratore ha poi ricostruito il momento dell’arresto, spiegando che Thunberg è stata avvisata che sarebbe stata arrestata se non rispondeva all’ordine di sgombrare. Con l’attivista che ha risposto che non intendeva muoversi. Se condannati lei e gli altri attivisti rischiano multe fino a 2500 sterline. Fuori dal tribunale vi erano diversi manifestanti che scandivano slogan come “fate pagare agli inquinatori” o “le proteste per il clima non sono un crimine”.