Gli Houthi minacciano l’Italia: intervenite e diventerete un bersaglio. Il governo: non ci facciamo intimidire

Gli Houthi minacciano l’Italia: se parteciperà all’aggressione contro lo Yemen diventerà un bersaglio. Un avvertimento intimidatorio che precede addirittura un “consiglio” che lo va a rilanciare: fare pressioni su Israele perché cessino le ostilità a Gaza. Mohamed Ali al-Houti, uno dei leader del movimento Ansar Allah (gli Houti) e cugino dell’attuale leader Abdul-Malik Al-Houti non ricorre a nessun tipo di orpello diplomatico, e in un’intervista a Repubblica prima spara ad alzo zero: «L’Italia diventerà un bersaglio se parteciperà all’aggressione contro lo Yemen. Il suo coinvolgimento sarà considerato un’escalation e una militarizzazione del mare, e non sarà efficace. Il passaggio delle navi italiane e di altri durante le operazioni yemenite a sostegno di Gaza è una prova che l’obiettivo è noto».

Poi, tutt’altro che incline a modulare affermazioni e toni, il politico yemenita incalza: prima suggerendo agli Stati europei di «aumentare la pressione sui responsabili degli orrori a Gaza», affermando che le operazioni dei ribelli filo-iraniane hanno come obiettivo la fine della guerra tra Israele e Hamas, e sottolineando che «qualsiasi altra giustificazione per l’escalation da parte degli europei è inaccettabile». Poi, indirizzando un consiglio direttamente all’Italia, invitandola a «esercitare pressione su Israele per fermare i massacri quotidiani a Gaza. Questo è ciò che porterà alla pace. Consigliamo all’Italia di rimanere neutrale, che è il minimo che può fare – insiste lo yemenita–. Non c’è giustificazione per qualsiasi avventura al di fuori dei suoi confini».

La replica di Meloni: «Stiamo partecipando a una missione difensiva, credo sia un fatto utile e doveroso»

Dunque, dopo aver diffidato gli Stati Uniti a inviare truppe nello Yemen se non vogliono «affrontare sfide più difficili di quelle in Afghanistan e Vietnam». E a pochi giorni dall’inizio della missione Aspides, gli Houthi minacciano direttamente il nostro Paese. E con altrettanta nettezza, sia il premier Meloni, che il ministro degli Esteri Tajani, hanno replicato a stretto giro. Pertanto, sull’intervento a difesa delle navi commerciali nel Mar Rosso, minacciate dai ribelli Houthi, il presidente del Consiglio da Tokyo ha ribadito con chiarezza che « è nostro interesse garantire la libertà di navigazione. Stiamo partecipando a una missione difensiva, credo sia un fatto utile e doveroso. Penso che sia strategico per l’Europa e l’Italia. Se quel canale non fosse disponibile, avremmo l’aumento dei prezzi sul 15 per cento dei prodotti che arrivano da noi. È nostro interesse garantire questa libertà».

Houthi, Tajani: «Noi difendiamo il traffico mercantile, l’Italia non attacca nessuno, ma non vogliamo essere attaccati da nessuno»

E dello stesso tenore è stata la replica del vicepremier Tajani che, a margine dei Med Dialogues in corso a Roma, dopo che il leader del gruppo yemenita Mohamed Ali al-Houti ha minacciato di colpire l’Italia, a intimidazione appena enunciata, ha ribattuto: «Non ci facciamo intimidire dalle minacce degli Houthi». E «se attaccati risponderemo, questo deve essere chiaro». Aggiungendo poi: «Noi difendiamo il traffico mercantile, non attacchiamo nessuno. Ma non vogliamo essere attaccati da nessuno». Sottolineando in calce che «c’è una libera circolazione marittima, e se ci saranno degli attacchi, risponderemo». Chiosando, infine, con una considerazione di fondo, mossa peraltro da più parti: «Gli Houthi sono una organizzazione terroristica». Una replica nella replica che non necessita di ulteriori dichiarazioni.