Fedez e Ferragni scoppiati: anche la separazione può diventare un affare, sul modello Totti-Ilary (video)

Fedez e Ferragni sono scoppiati: il duo Ferragnez si è sciolto, come conferma la Gazzetta Ufficiale del gossip, Dagospia. Scrive il sito di Roberto D’Agostino che Fedez, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Festival di Sanremo dell’anno scorso con il bacio scandalo del rapper con Rosa Chemical, si parlava di Ferragnez entrati in crisi. La bionda ex allieva della Bocconi aveva accusato il cantante/compagno di aver “cercato visibilità” e provocazione, togliendole luce proprio nel pieno della kermesse sanremese.

L’annuncio della separazione dato dalla Gazzetta ufficiale del gossip: Dagospia

Passato il Santo (Sanremo) la Ferragni aveva momentaneamente messo in congelatore l’idea della separazione, per stare accanto al marito, colpito da una grave malattia. A parti invertite, però, nota il sito di gossip, con la Ferragni nella bufera mediatica per lo scandalo dei pandoro e della beneficenza truccata, Fedez non è stato altrettanto comprensivo. Secondo Dagospia le avrebbe rinfacciato «che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo».

Gli ultimi sviluppi avrebbero fatto precipitare la situazione: Fedez è fuggito a Miami con la sua assistente, abbandando il tetto coniugale. O meglio, l’attico coniugale, visto che la famiglia vive in un grattacielo milanese.

Fedez e Ferragni come Totti e Ilary: rendere uno show anche la crisi coniugale

Ora gli sviluppi sono abbastanza scontati, conoscendo le dinamiche della coppia, che ha esposto ai Social ogni momento della loro relazione. La separazione si prepara a diventare un’altra occasione di business. Fabio Fazio sarebbe già pronto ad avere l’ospitata di Chiara Ferragni sulla Nove, mentre Fedez è stato segnalato a pranzo con i direttori di Libero (Mario Sechi e Daniele Capezzone) in una possibile risposta mediatica.

Il modello è vicino nel tempo: Totti e Ilary hanno spettacolarizzato la loro separazione, con tanto di programma Netflix della ex letterina. “Unica” è uno docufilm dei più visti dagli abbonati alla piattaforma. Facile aspettarsi un prodotto tv analogo, magari su Amazon, che ai Ferragnez ha dedicato molto spazio.

Ma i guai per la Ferragni non sono solo coniugali. Mercoledì 21 febbraio la Guardia di finanza, su richiesta della procura di Milano ha eseguito una serie di acquisizioni nelle sedi di Oreo, Dolci Preziosi e Trudy e nelle società di Chiara Ferragni coinvolte nell’indagine che vede indagata per truffa aggravata l’influencer. Non a caso, in uno degli ultimi video su Tik Tok, la Ferragni ha sintetizzato la situazione: “È un periodo pieno di sfighe”.