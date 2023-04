Totti-Ilary, accordo provvisorio: a lei € 12.500 al mese per i figli e la villa dell’Eur

C’è un primo accordo, sia pure provvisorio e imposto dal giudice, nella causa di separazione che contrappone l’ex-capitano della As Roma, Francesco Totti e l’ex-moglie, la conduttrice televisiva Ilary Blasi che, in questi mesi, stanno affrontando una complicata e dolorosa battaglia legale nella causa di separazione in seguito alle notizie di crisi coniugale esplose sui media dopo diciassette anni di matrimonio, dal 2005.

Il giudice del Tribunale civile di Roma chiamato ad occuparsi della vicenda giudiziaria fra Totti e la Blasi ha emesso la decisione ‘provvisoria’ valida per tutta la durata del processo di separazione fra i due.

Alla conduttrice il giudice ha assegnato, provvisoriamente, la prestigiosa villa all’Eur, nel quartiere residenziale a sud della Capitale, dove attualmente la conduttrice vive con i tre figli Chanel, Cristian e Isabel e dove, in precedenza, viveva anche Francesco Totti.

Il giudice del Tribunale civile di Roma Ha anche disposto un assegno di 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli che Totti dovrà corrisponde a Ilary Blasi.

Sul ‘tavolo’ non c’era, invece, la questione relativa all’assegno per Ilary perché, in effetti, la showgirl , impegnata in questi giorni nell’isola dei Famosi, non aveva mai chiesto questo per sé all’ex-capitano della Roma.