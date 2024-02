Elezioni in Sardegna, Todde avanti di tremila voti: Conte e Schlein rivendicano la vittoria

Quando mancano i risultati di appena 31 seggi, 1813 sezioni su 1844, la candidata del “campo largo”, Alessandra Todde, si conferma in leggero vantaggio su Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari in corsa per il centrosinistra, con 328.108 voti (45,4%) contro 324.697 (45%). Il distacco tra i due contendenti è di circa tremila voti. Il campo largo che sostiene Todde ha già proclamato, pur con la prudenza di rito, di aver vinto le elezioni con una conferenza stampa di Alessandra Todde che è poi stata raggiunta da Giuseppe Conte ed Elly Schlein.

Per quanto riguarda le liste, in questo momento, il Pd è il primo partito con il 13,8% con 93.679 preferenze, segue FdI con il 13,7% e 92.520 voti. Poi c’è il M5S con il 7,8% davanti a Forza Italia (6,4%), Avs (4,7%) e Lega (3,8%), mentre il Partito Sardo d’Azione del governatore uscente Christian Solinas è al 5,5%. Tra gli altri candidati alla presidenza della Regione Sardegna, Renato Soru si ferma a 62.386 voti (8,6%) e Lucia Chessa raccoglie 7.062 voti (1%)

Nel quartier generale del candidato alla presidenza del centrodestra, Paolo Truzzu valutazioni e commenti sono invece rimandati a lunedì. Mancano ancora pochi seggi al risultato definitivo delle elezioni in Sardegna, 28 sono della circoscrizione di Cagliari e 27 in quella di Sassari dove Alessandra Todde è in netto vantaggio. A Cagliari a questo punto Todde guida con il 49% dei voti rispetto al 41% di Truzzu e a Sassari la candidata del campo largo ha conquistato il 47% dei voti rispetto al 43% dei candidato del centrodestra.

“È giusto aspettare i risultati finali, ma i conteggi a nostra disposizione ci fanno ritenere che sarà una nostra vittoria. Sono qui per dire che sono molto contenta e orgogliosa, credo che oggi si può scrivere una storia nuova per la Sardegna. Ringrazio il mio staff, è stato un grande lavoro di squadra, io non sono un capopopolo, sono molto felice di rigraziare loro, le persone che hanno lavorato con me”. Queste le poche parole rilasciate da Alessandra Todde per commentare la sua vittoria, in attesa dei risultati finali e della conferenza stampa di domani mattina.

Conte e Schlein hanno raggiunto la Todde

Cambia il vento per il governo? “Sì, cambia il vento. Questo risultato conferma la scelta maturata sul territorio. Il partito locale ha fatto una splendida corsa. Sapevamo che dopo cinque anni disastrosi, c’erano tanti punti in comune per costruire questo progetto. Alessandra Todde è una grande donna”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando accanto a Giuseppe Conte, leader del M5S, e ad Alessandra Todde, dal comitato elettorale di Cagliari. Conte e Schlein si sono poi concessi ai flash dei fotografi insieme alla neo-presidente della Sardegna.