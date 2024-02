Crollo di Firenze: 4 morti e 3 feriti. Si cerca un quinto disperso. Il momento in cui cede la trave (video)

«Non abbiamo mai interrotto neanche durante tutta la notte le operazioni di soccorso iniziate da ieri mattina alle 9. Speriamo di arrivare all’obiettivo», il ritrovamento dell’ultimo operaio disperso, Così Luca Cari, dirigente dei vigili del fuoco, facendo il punto sulle operazioni dopo il crollo di sabato nel cantiere di via Mariti a Firenze. «Le macerie sono enormi – spiega – il lavoro è molto faticoso, stiamo lavorando con diverse gru per poter sollevare e mettere in sicurezza le enormi travi che ci sono. È un lavoro lungo quello di ricerca». Nel crollo sono morti 4 operai e tre sono rimasti feriti.

Crollo di Firenze: il momento in cui cade la trave

Chi sono gli operai morti nell’incidente del cantiere fiorentino

Tra le quattro vittime recuperate dai vigili del fuoco tra le macerie, c’è anche un operaio 24enne, di nazionalità marocchina. Le altre vittime accertate sono un altro marocchino di 43 anni, un tunisino di 54 anni e l’unico italiano, il 60enne Luigi Coclite. Tre operai di nazionalità rumena sono ricoverati all’ospedale fiorentino di Careggi. Sono invece ancora in corso le ricerche dell’ultimo disperso.

I nomi delle vittime, da La Nazione.

L’azienda committente e il precedente incidente a Genova

«Una tragedia immane, siamo sopraffatti dallo stupore e dal cordoglio»: è quanto si legge in una nota dei responsabili di Attività Edilizie Pavesi (Aep), la società appaltatrice dei lavori che si stavano svolgendo presso il cantiere per la realizzazione de nuovo supermercato a Firenze, colpito dal crollo di sabato mattina. «È il momento del silenzio e del dolore – prosegue l’impresa -. Siamo a completa disposizione delle autorità, per assicurare tutte le condizioni atte a fare chiarezza su questo drammatico incidente».

L’azienda committente e la ditta appaltatrice del crollo nel cantiere Esselunga a Firenze sono le stesse degli incidenti avvenuti nel cantiere di un altro supermercato del gruppo lombardo della Gdo a Genova, nella zona di San Benigno avvenuto il 10 febbraio 2023 in cui tre operai erano rimasti feriti a causa del cedimento di una rampa del parcheggio a uso della nuova Esselunga: la Villata spa, l’immobiliare partecipata al 100% da Esselunga, e Aep, attività edilizie pavesi, con sede a Pieve del Cairo (Pavia).

In quelle occasioni ci furono alcuni feriti ma non vittime. L’incidente era avvenuto in via Albertazzi. Tre mesi dopo, nello stesso cantiere, un altro episodio: una cancellata, cadendo, aveva investito, ferendolo in maniera grave, un altro lavoratore rimasto ricoverato a lungo in gravi condizioni all’ospedale San Martino.