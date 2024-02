Crollo in un cantiere di Firenze, 2 operai morti e alcuni dispersi (video). Il cordoglio di Meloni

E’ salito a 2 il bilancio delle vittime dell’incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina a Firenze in un cantiere edile dove si sta costruendo il nuovo supermercato Esselunga, in via Mariti a Firenze. Secondo le forze dell’ordine ci sarebbero almeno due operai morti, tre estratti vivi dalle macerie e ancora tre dispersi. Sarebbe stato il crollo del solaio di un prefabbricato a provocare la tragedia. Dai vigili del fuoco del nucleo Usar sono stati estratti in vita fra le macerie tre operai. Quattro squadre al lavoro dalle 9 del mattino per le operazioni di soccorso. Crollo nel cantiere di Firenze, il bilancio è provvisorio “Non possiamo ancora parlare di vittime accertate, è accaduto da troppo poco tempo. Ci sono ancora tre persone sotto le macerie che al momento non danno segni”, ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dopo essersi recato sul cantiere dove è avvenuto il crollo che ha coinvolto alcuni operai a Firenze. “Le persone coinvolte allo stato attuale sono otto, delle quali tre sono state estratte ancora vigili e presenti in codice giallo, tre sono state portate al Torregalli e una al Careggi”, ha continuato aggiungendo: “Ben piu’ problematica e’ la situazione per altre due persone estratte”.

Il cordoglio di Meloni, Nardella e Schlein

“A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze”. Così, sui social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia”, scrive inoltre la premier.

”Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a Firenze. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del comune di Firenze cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli altri operai coinvolti”, scrive il sindaco di Firenze Dario Nardella.

“C’è stato un drammatico incidente a Firenze e vorrei chiedervi di fare insieme un minuto di silenzio per esprimere cordogliò, vicinanza a familiari vittime e sostengo a chi sta prestando soccorso”. Così Elly Schlein ha interrotto l’incontro con la sigme del settore agricolo in corso la Nazareno. “Quella della sicurezza sul lavoro è un’emergenza vera. L’Italia non può continuare ad essere un Paese in cui si muore di lavoro, di stage e le istituzioni devono fare ogni sforzo per aumentare controlli e fare un grande investimento nella formazione”.