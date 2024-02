Crolla un balcone a Roma: morta schiacchiata una donna. Nel palazzo erano in corso dei lavori

Prima il boato poi il crollo del balcone, che ha schiacciato una donna: è accaduto a Roma via Bisaccia, in zona Monte Migliore-Selvotta, nei pressi della solfatara di Pomezia. Una pensionata d 70 anni è morta schiacciata dal cedimento di una parte del balcone soprastante al suo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Pomezia e dell’Eur che hanno individuato e raggiunto tra le macerie il corpo dell’anziana. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’accaduto. Sul posto anche il 118 e le forze dell’ordine.

L’incidente ha avuto luogo nella tarda mattinata di giovedì 15 febbraio, suscitando immediatamente l’allarme tra gli abitanti del quartiere. Poco dopo le 12:00, i vigili del fuoco sono stati chiamati d’urgenza dai residenti del condominio dove risiedeva la vittima, segnalando il cedimento di una vasta porzione di struttura.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Pomezia: secondo il Corriere della Sera non va escluso che il crollo del balcone della palazzina alle porte di Roma possa essere collegato a lavori di ristrutturazione in corso da qualche tempo nell’abitazione al piano superiore rispetto a quello della vittima. Anche per questo motivo alcuni appartamenti del palazzo sono stati dichiarati inagibili mentre è stato sequestrato quello della pensionata e quello superiore. Interrogati i responsabili del cantiere edile per verificare se il cedimento della lastra di cemento armato possa essere collegato ad errori nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori.

A gennaio, a Canale Monterano, in provincia di Roma, era crollata una palazzina di due piani. Tre le persone estratte vive dalle macerie dell’edificio dove abitavano una famiglia e un uomo di 40 anni. In quel caso, a provocare il crollo, un’esplosione in seguito a una fuga di gas.