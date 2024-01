Esplode una palazzina, terrore alle porte di Roma: quattro persone estratte vive. Si scava tra le macerie

Mattinata di terrore a Canale Monterano, fra Bracciano e Roma. Una palazzina di due piani è crollata poco dopo le 8 in seguito a un’esplosione che sarebbe stata causata da una fuga di gas. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bracciano insieme con i vigili del fuoco e le ambulanze dell’Ares 118. Quattro persone, fra le quali anche un bambino, sono state estratte dalle macerie e affidate alle cure del personale medico: nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni.

“Alle 8.30 si è sentito un boato e abbiamo capito subito che era successo qualcosa di grave”, racconta all’Adnkronos Alessandro Bettarelli, sindaco di Canale Monterano, che si trova sul luogo del crollo. “Il crollo è avvenuto nel centro, si tratta di abitazioni storiche e due di queste sono state quasi completamente distrutte. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Si tratta di un uomo, un’anziana e un ragazzo che sono stati trasportati in ospedale”. Il sindaco prosegue il suo racconto di una mattinata dell’Epifania in cui si è sfiorata la tragedia.

Terrore a Canale Monterano, alle porte di Roma: esplode una palazzina

“I soccorritori, vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari della protezione civile hanno fatto un lavoro eccezionale che ha permesso di portare in salvo chi era rimasto sotto le macerie. E ora stanno proseguendo le verifiche per escludere la presenza di altre persone. Terminati i soccorsi – dice il sindaco – attenderemo le valutazioni dei vigili del fuoco sull’agibilità o meno delle abitazioni vicine. Tutta la comunità si è subito attivata per offrire sostegno”.

Infatti ora i vigili del fuoco sono al lavoro, stanno ancora scavando fra i detriti. Il timore è che ci possano essere altre persone sepolte fra i resti dell’edificio. La deflagrazione si è verificata in via dei Monti. Altri immobili vicini a quello crollato in seguito allo scoppio sono stati fatti evacuare dai soccorritori che hanno isolato l’area.

Palazzina crollata: 4 persone estratte vivi dalle macerie. Ma si scava ancora

Si indaga per ricostruire cosa sia accaduto; mentre i carabinieri svolgono accertamenti per capire se le persone coinvolte e soccorse siano tutte quelle che si trovavano nel palazzo. È stata una tragedia sfiorata e i superstiti sono dei miracolati, come spiegano i vigili del fuoco a Repubblica. Sono tutti coscienti e sono stati trasportati all’ospedale Gemelli: si tratta appunto di due uomini, una donna e il loro cane. Uno di loro è un ragazzo di 18 anni. I vigili del fuoco hanno trovato una bombola di GPL al primo piano e una condotta del metano al secondo piano. È da comprendere, adesso, da dove sia partita la fuga di gas che ha investito una strada intera.