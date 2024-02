Bignami chiama Paola Saliani, giurista esperta in Pnrr: sarà consigliere del viceministro a titolo gratuito

Nuovo arrivo a Porta Pia. Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, ha nominato consigliere Paola Saliani, attuale coordinatrice delle attività di monitoraggio e valutazione sull’attuazione degli interventi e delle riforme Pnrr presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Lo si apprende da fonti ministeriali.

Per Bignami un super tenico esperto in Pnrr

Saliani, si apprende, che ha ricevuto l’ok da parte della presidenza del Consiglio al nuovo incarico, svolgerà il ruolo di consigliere del viceministro al Mit a titolo gratuito. Ampia e di lunga data l’esperienza negli organismi costituzionali e nella pubblica amministrazione di Paola Saliani, cui il ministro Renato Brunetta ha tributato solenne encomio durante il suo ultimo mandato.

Chi è Paola Saliani

Dottoressa in legge con un master in Giurista internazionale d’Impresa presso la Luiss ed uno presso la scuola di scienza e tecnica della legislazione (Isle), ha iniziato la sua carriera nei Palazzi all’inizio degli anni 2000 e ha svolto ruoli apicali negli uffici legislativi del gruppo Misto al Senato, e alla Camera dell’Udeur, dell’Idv, poi di Sel e di Mdp, e infine di Forza Italia nel 2018, per cui ha ricoperto il ruolo di capo economico.

Da ottobre 2020 a novembre 2021 è stata capo della segreteria tecnica del presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti. È stata componente del Cda di Formez Pa e da novembre 2021 è dirigente della presidenza del Consiglio in qualità di coordinatore del Servizio di monitoraggio e valutazione del Pnrr nell’ambito dell’unità di missione istituita presso il Dipartimento della Funzione pubblica.