Addio, carota e famiglia: lo spot “Esselunga” commuove padri e figli e fa ancora boom (video)

Un addio, della figlia, una carota, il microfono del karaoke, la famiglia sullo sfondo che perde un pezzo ma non l’unità. E’ già virale il nuovo video della catena di supermercati “Esselunga”, stavolta non più incentrato sulla pesca (e su un divorzio) e sulla noce (l’amore giovanile) ma sulla famiglia in cui arriva il tanto temuto (dai genitori) bivio esistenziale: l’addio alla casa del padre di una figlia, che annuncia di andare a vivere da sola. Dalla reazione piccata del papà si passa all’organizzazione di un karaoke, come ai vecchi tempi, nel quale il genitore, cantando un pezzo di Gino Paoli, “Ti lascio una canzone”, fa commuovere la sua ex bambina dedicandole i versi nei quali promette di lasciarla andare ma restandole sempre accanto. Stavolta il prodotto per creare l’ambiente è una carota. Il padre stringe una carota nella mano come fosse un microfono e dedica la canzone alla figlia. Sullo sfondo Genova e la spiaggia di Vernazzola.

“La campagna ‘Non c’è una spesa che non sia importante’ avviata lo scorso autunno con lo spot dal titolo La Pesca e proseguita a Natale con La Noce, rappresenta per noi un elemento di grande novità perché mette al centro le persone con i loro gesti d’amore quotidiani” , ha spiegato Roberto Selva, direttore marketing e comunicazione di Esselunga. Che sorvola sulla furbata di aver scelto una carota nell’anno di Sinner e dei Carota boys.

Il video della carota di “Esselunga”