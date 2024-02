68 bambini morti dopo lo sciroppo per la tosse: 20 anni al ceo di un’azienda farmaceutica uzbeka

Ventitreè persone sono state condannate per la morte di 68 bambini, provocata da uno sciroppo per la tosse contenente sostanze tossiche. La sentenza è stata emessa da un tribunale di Tashkent, in Uzbekistan, al termine di un processo durato 6 mesi. Lo riporta la BBC.

Gli imputati sono stati giudicati colpevoli di evasione fiscale, vendita di medicinali scadenti o contraffatti, abuso d’ufficio, negligenza, falsificazione e corruzione, da un tribunale uzbeko. Le pene vanno da due a 20 anni. Il numero di decessi annunciati al tribunale della città di Tashkent è stato superiore a quanto riportato in precedenza.

All’inizio del processo, iniziato nell’inverno 2023, sono stati registrati circa 65 decessi e i pubblici ministeri ne hanno aggiunti altri tre il mese scorso. Gli sciroppi contaminati sono stati prodotti da Marion Biotech in India e distribuiti da Quramax Medical in Uzbekistan.

La condanna più lunga, pari a 20 anni, è stata comminata a Singh Raghvendra Pratar, direttore esecutivo della Quramax Medical. Secondo l’agenzia di stampa Reuters, anche ex alti funzionari responsabili della concessione di licenze per i medicinali importati sono stati condannati a lunghe condanne.

L’11 gennaio 2023, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emesso un avviso di prodotto medico in relazione allo sciroppo per la tosse contaminato identificato in Uzbekistan e segnalato all’OMS il 22 dicembre 2022. Un provvedimento avviato dopo che 18 bambini uzbeki erano morti a causa del loro consumo. L’avviso di prodotto medico ha osservato che “Analisi di laboratorio di campioni di entrambi i prodotti hanno riscontrato quantità inaccettabili di glicole dietilenico e/o glicole etilenico come contaminanti”. Entrambi questi composti sono tossici e potenzialmente fatali per l’uomo se consumati .

La produzione è stata poi sospesa dal ministero della Sanità indiano e la licenza dell’azienda è stata sospesa dal dipartimento per la sicurezza alimentare nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, dove aveva sede. A marzo le sue licenze di produzione sono state cancellate “permanentemente”. La corte uzbeka ha disposto che le famiglie dei 68 bambini morti ricevano ciascuna 80.000 dollari di risarcimento. La stessa somma verrà corrisposta anche alle famiglie di quattro bambini diventati disabili dopo aver consumato lo sciroppo per la tosse.