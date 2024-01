Taylor Swift vittima dell’Intelligenza artificiale: finte foto hard sul web. Il caso arriva alla Casa Bianca

Sono vere o sono false le immagini a luci rosse di Taylor Swift? La popstar americana sta incarnando in queste ore la vittima perfetta dell’Intelligenza artificiale. Nonostante le ripetute smentite degli esperti, le immagini dei Taylor Swfit in scene sessualmente esplicite stanno facendo scalpore negli Usa, costringendo a intervenire persino la Casa Bianca.

L’Intelligenza artificiale ha creato immagini non distinguibili dalle vere

La cantante si è detta sconvolta dalla violazione della sua immagine, mentre membri del Congresso americano hanno raddoppiato gli appelli per la penalizzazione della condivisione di falsi pornografici non consensuali come questi. Le foto sono apparse mercoledì e si sono diffuse rapidamente su X prima che gli account che le facevano circolare venissero chiusi. Fan della popstar hanno a loro volta invaso la piattaforma all’insegna dello slogan “Protect Taylor Swift” in uno sforzo di sommergere le immagini incriminate rendendole difficile trovarle.

Secondo Reality Defender, una società di cybersicurezza, al 90% le immagini sono state create usando una tecnologia di intelligenza artificiale accessibile su oltre 100 mila app e in grado di creare i cosiddetti ‘deepfakes‘ in cui le persone ritratte fanno o dicono cose con cui non hanno nulla a che fare.

La produzione di deepfakes sta diventando una fonte potenziale di disinformazione dalle conseguenze imprevedibili e devastanti. L’intelligenza artificiale è stata usata ad esempio per creare false “robocall” (telefonate registrate automatiche) del presidente Joe Biden durante del primarie del New Hampshire, ma ci sono anche immagini di Donald Trump in manette o di Papa Francesco in situazioni bizzarre, hanno spopolato in passato.

La Casa Bianca: siamo allarmati dalle immagini false

Il caso Taylor Swift è arrivato persino alla Casa Bianca. Rispondendo a un giornalista alla domanda su cosa pensasse del caso Swift il portavoce del presidente Biden, Jean-Pierre ha affermato di essere «allarmati alla Casa Bianca dalla circolazione di immagini come quelle appena citate. Immagini false, per essere più precisi. Mentre le imprese di social media prendono le proprie decisioni indipendenti sulla gestione dei contenuti, crediamo invece debbano avere un ruolo importante nel far rispettare le regole, in modo da prevenire la diffusione di informazioni false, e di finte immagini intime, non autorizzate di persone reali»

Chi è Taylor Swift: persona dell’anno per Time

La popstar Taylor Swift, 33 anni, ha letteralmente travolto l’industria musicale con un tour mondiale dal successo impensabile. Tanto da essere è stata nominata Persona dell’anno 2023 dalla rivista Time.

«Molto di ciò che Swift ha realizzato nel 2023 è incommensurabile – ha scritto Time – Si è impegnata a dare valore ai sogni, ai sentimenti e alle esperienze delle persone, soprattutto donne, che si sentono trascurate e regolarmente sottovalutate», ha aggiunto il caporedattore della rivista Sam Jacobs. Che ha motivato ancora così la scelta: «Per aver costruito un mondo tutto suo ma aver fatto spazio a tanti altri, per aver reso la sua storia una leggenda globale, per aver portato gioia a una società che ne aveva disperatamente bisogno».