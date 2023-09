Americani pazzi per i Maneskin: il New York Times li consacra e Taylor Swift bacia Damiano

In America tutti pazzi per i Maneskin:dal New York Times che consacra la band italiana come la più grande rock band italiana di tutti i tempi, alla cantante Taylor Swift che ha manifestato tutta la sua passione per Damiano David al gala dei Video Mtv Award che si è svolto martedì notte in New Jersey.

Che cosa ha scritto il New York Times Magazine

Dall’Olimpico alle pagine del New York Times Magazine. La fama dei Maneskin, e il loro “trionfale ritorno a Roma”, approdano oltreoceano: in un lungo articolo apparso nell’edizione domenicale online del quotidiano statunitense, il corrispondente dalla Capitale racconta l’atmosfera vissuta nel corso dei concerti che hanno avuto luogo lo scorso luglio.

“La più grande banda rock della storia italiana”

Un grande appuntamento per “60mila italiani” che hanno “urlato” ammirando le “uniche rock star della loro generazione, e quasi certamente la più grande rock band italiana di tutti i tempi. Il gruppo italiano – annota – è diventato un fenomeno globale, offrendo alla Gen Z un assaggio di un genere che potrebbe aver già esalato l’ultimo respiro”. In una Roma assediata dal caldo, dove i “motorini volano davvero ovunque e il traffico sembra regolato dal principio che chiunque può essere sostituito”, i Maneskin si esibiscono