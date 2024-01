Taiwan, vince William Lai, candidato anti-Pechino: “Ci tuteleremo dalle minacce della Cina”

Non hanno funzionato le minacce da Pechino: William Lai è il nuovo presidente di Taiwan. Il vice presidente uscente, candidato più temuto dalla vicina Cina (che lo aveva definito “un piantagrane” e “un pericoloso indipendentista”), ha ottenuto oltre il 40% dei voti (circa 5,6 milioni). Al secondo posto Hou Yu-ih, indicato dal Kuomintang e ben visto da Pechino, con il 33,5%, terzo Ko Wen-je e il Partito popolare di Taiwan con il 26,5% circa. «Abbiamo mostrato al mondo quanto abbiamo a cuore la democrazia», ha commentato il presidente eletto, spiegando tuttavia che il Dpp non ha ottenuto la maggioranza parlamentare. «Ho l’importante responsabilità di mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Formosa», ha aggiunto Lai.

Il popolo di Taiwan non ha ceduto al ricatto cinese

Alle urne, «il popolo taiwanese ha resistito con successo agli sforzi di forze esterne per influenzare le nostre elezioni», ha dichiarato Lai «Solo il popolo di Taiwan ha il diritto di scegliere il proprio presidente, confidiamo in questo», ha detto Lai. Il fatto che il Ddp abbia ricevuto il maggior numero di voti dimostra che Taiwan continuerà a «camminare sulla strada giusta», ha affermato. Spiegando che studierà l’agenda politica dei suoi avversari, Lai ha aggiunto che «si impegnerà a portare nel suo governo talenti provenienti da contesti politici diversi. Taiwan deve costruire un ambiente politico di cooperazione e comunicazione, ha affermato». William Lai ha quindi assicurato di essere «determinato a salvaguardare Taiwan dalle continue minacce e intimidazioni da parte della Cina» e lavorare per mantenere lo status quo tra le due sponde dello Stretto di Taiwan.

William Lai, studi ad Harvard, viene definito da Pecino “il piantagrane”

Lai, 64 anni, studi di Medicina con una specializzazione all’Università americana di Harvard, è in politica dagli anni Ottanta quando Taiwan divenne una democrazia libera. È stato sindaco della città di Tainan, nel sud-overst del Paese, nonché primo ministro dal 2017 al 2019. Martedì scorso, durante un comizio elettorale, ha anticipato di essere pronto a rilanciare il dialogo con la Cina, dopo quasi otto anni di rifiuto quasi totale di Pechino di comunicare con i leader dell’isola autonoma, che considera “isola ribelle” e proprio territorio. Lai ha anche fatto sapere che continuerà la politica dell’attuale amministrazione, volta a mantenere l’indipendenza di fatto di Taiwan, nonostante le minacce del Partito comunista cinese di annetterla con mezzi politici, militari o economici.