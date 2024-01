Sondaggio Noto: con Meloni capolista alle Europee Fratelli d’Italia passerebbe dal 28 al 32 per cento

Se alle elezioni Europee Giorgia Meloni si presentasse capolista in tutte le circoscrizioni, Fratelli d’Italia passerebbe dal 28 al 32%. Sarebbe un trionfo. Sono le rilevazioni che emergono da un sondaggio realizzato per ‘Porta a Porta’ dall’istituto demoscopico Noto, relativo alle intenzioni di voto alle prossime europee. Secondo Noto sondaggi, con la candidatura di Elly Schlein in tutte le circoscrizioni, il Pd vedrebbe crescere il suo consenso dal 19,5 al 20%. In attesa del duello tv tanto atteso tra la premier e la segretaria del Pd, il nodo candidature tiene banco tra opinionisti e sondaggisti.

Sondaggio Noto, Giorgia Meloni capolista trainerebbe FdI

I dati degli altri partiti di governo vedrebbero un calo della Lega che scenderebbe dall’8 al 6,5%. Forza Italia passerebbe dal 7 al 6,5% e Noi Moderati passerebbe dal 2 all’1,5%. Nelle intenzioni di voto al terzo posto si colloca il Movimento 5 Stelle con il 17%, poi Azione e Italia Viva entrambi al 3%, +Europa al 2,0%. La Schlein capolista favorirebbe anche Verdi-Sinistra, che passerebbe dal 3,5 al 4%.

Sondaggio Noto Europee: centrodestra 45%. Con Meloni un punto e mezzo in più

Noto ha dato anche un valore complessivo agli schieramenti: il centrodestra (Fdi – Lega- Fi – Noi Moderati) raggiungerebbe il 45% senza la candidatura di Meloni e un punto e mezzo in più con la sua candidatura. Mentre il centrosinistra (Pd – Verdi e Si – +Europa) passerebbe dal 25% al 26% con la candidatura Schlein. Candidatura molto problematica. È rivolta contro l’ipotesi Schlein capolista alle Europee. La “ditta” non sta prendendo bene l’eventualità. Lo “stop” alla candidatura venuto da Romano Prodi è una linea seguita da gran parte delle donne dem che sarebbero penalizzate dalla presenza della segretaria. Non solo i padri nobili la stanno sconsigliando, il “niet” alla sua possibile scesa pista arriva da un bel numero di donne dem, tra le quali spira aria di tempesta contro Elly. la De Micheli e la Boldrini le hanno già mandato un messaggio chiaro. “Elly non farà mai una scelta che penalizzi le donne”.