Sangue sulla pista “maledetta” di Wengen: il norvegese Kilde cade e si taglia con gli sci (video)

Drammatico incidente in Austria, durante la discesa libera di Laubehorn di Wengen, la discesa più lunga del mondo con i suoi 4.270 metri: il campione norvegese Aleksander Kilde è caduto nella ripida S a sinistra che punta sul traguardo. Una impressionante scia di sangue ha tracciato la pista. Una lamina di uno sci l’ha infatti gravemente ferito. Subito sono scattati i soccorsi per il fidanzato dell’americana Mikaela ShIffrin, che ha cercato invano di alzarsi da solo riuscendo però soltanto a sedersi ed a sdraiarsi sulla neve. Il norvegese è stato trasportato d’urgenza in elicottero in ospedale.

Kilde e l’incubo dell’incidente del 1991

Il punto dove è caduto Kilde nella discesa libera di Wengen ha subito portato alla memoria il terribile e mortale incidente del giovane austriaco Gernot Reinstdler il 18 gennaio del 1991. Infatti proprio in quella curva, dopo una massacrante prova di due minuti e mezzo, il ventenne austriaco fini’ nelle reti con lo sci destro che non si apri’ e la gamba rimase incastrata e sottoposta ad una trazione fortissima. Subì fratture con rottura del bacino ed una forte emorragia interna: Reinstadler mori’ nel vicino ospedale di Interlaken dopo un inutile intervento chirurgico durato sei ore.

Il commento dell’azzurro Paris: problema non per la caduta, ma per come è entrato nelle reti

“E’ stata dura oggi, ma sapevo che bisognava stringere i denti per poter fare risultato. Peccato per KILDE, forse era un po’ stanco. Io credo che se c’è stato un problema, non è stato nella sua caduta ma nel modo in cui è entrato nelle reti. Non è ottimale fare due discese nello stesso posto, io preferisco andare una volta al limite anziché due, e questo in nessuna località. Oggi, credo di aver fatto abbastanza bene in alto e nella parte bassa. Ho lasciato un po’ troppo nella solita Kernen – S. Odermatt e Sarrazin, questo momento stanno facendo molto bene”. Così il discesista azzurra Dominik Paris, terzo al termine della discesa di Wengen, valida per la Coppa del Mondo.

La vittoria è andata allo svizzero Marco Odermatt che, dopo il successo di giovedi nella libera sul tracciato accorciato, si e’ imposto anche sull’intero percorso. Per lui, vero dominatore della coppa del mondo da tre stagioni, è la vittoria numero 31. Secondo posto per il francese Cyprien Sarrazin, unico vero rivale dello svizzero in questo scorcio di stagione.