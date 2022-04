Sofia Goggia “osa” dire che nello sci non ci sono gay e viene “linciata” dalla lobby degli Lgbt

Spiace che Sofia Goggia non riesca a capacitarsi di come noi

#LGBTQ

+ siamo in grado di fare tante cose diverse, compreso gettarci giù dalla Streif di Kitz. In più, non è lei a decidere dove gareggiano atletǝ

trans

, fortunatamente. Persone che non si trasformano ma esistono….”, scrive Gianmarco Capogna.

Bufera, non di neve, sulla campionessa di sci, dopo un’intervista al “ Corriere della Sera ” nella quale la medaglia olimpica ha toccato l’argomento della omosessualità non con i soliti toni del politicamente corretto tanto cari alla sinistra. Per non parlare della questione dei trans nello sport. Alla domanda se nello sci esistano atleti gay, Sofia Goggia ha risposto, testualmente: “Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono…”, ha detto ironizzando su una pista particolarmente difficile. Apriti cielo. Le organizzazioni Lgbt si sono scatenate con tweet di protesta e accuse di tutti i tipi. Un tweet su tutti: “