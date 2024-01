Sangiuliano stronca De Luca: “In Campania lo chiamano Wanda Osiris. Pensi alla sanità” (video)

“Lo sa come lo chiamano in Campania? Wanda Osiris“. Il ministro Gennaro Sangiuliano stronca sul nascere il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il quale ha sfornato tutta la sua acidità quando si è visto smascherato sui fondi del Pnrr e degli stanziamenti europei. La Campania ha speso molte meno risorse di quelle che le sono state assegnate. Di qui l’intervento del ministro che ha bacchettato De Luca, promettendo che da ora in poi non sarà più cosi. Apriti cielo. De Luca non ha risposto nel merito ma ha preferito la specialità della casa: la boutade e lo scherno.Così ha replicato al ministro definendolo “ministro della sottocultura che va facendo cerimonie”.

Sangiuliano replica a De Luca “Zona Bianca” su Rete4

Sangiuliano, ospite in collegamento a Zona Bianca da Giuseppe Brindisi su Rete 4 ha il merito di replicare con ironia e serietà al tempo stesso. Riportando il problema Campania sui binari della serietà. Il conduttore in trasmissione sottopone a Sangiuliano il video del presidente della Campania. Il ministro non si scompone e parte in quarta: “De Luca mi diverte molto. Ma il problema è che ci sono di mezzo questioni importanti, che ho sollevato. La Ragioneria generale dello Stato ha detto che nel periodo 2014-2020 De Luca ha speso solo il 37% dei fondi per la coesione e lo sviluppo: gli sono stati assegnati oltre 9 miliardi, ne ha spesi appena 3,5. Dimostrando incapacità di spendere le risorse a disposizione”. Ecco, questa sì che è una questione seria: cioè l’incapacità di spendere le risorse che sono a disposizione.

Sangiuliano a De Luca: “incapace di spendere le risorse che sono a disposizione”

Messo in riga su tutta la linea. Ma Sangiuliano non ha ancora finito: “C’è la questione sanità: grandi istituti di ricerca hanno certificato purtroppo che la sanità in Campania è un diritto negato. De Luca, quindi, lasci stare l’avanspettacolo e si concerti su capacità di spesa e diritto alla sanità”. Poi zittisce tutti su un’altra domanda che da più parti circola. La candidatura alla Regione. Sangiuliano è tornato a smentire una sua candidatura alla presidenza della Campania in modo netto: “Non sarò il candidato alla Regione Campania: sarò fino al 2032 al lavoro al ministero, nel primo e anche nel secondo governo Meloni”. Con buona pace di Vincenzo De Luca.