L’Europa elogia l’Italia per la capacità di spesa del Pnrr Cultura. La commissaria Ue scrive a Sangiuliano

“Ho ricevuto una lettera della Commissaria europea alla Cultura che fa i complimenti all’Italia per come siamo avanti nel programma di spesa dei fondi del Pnrr cultura”. Il ministro Gennaro Sangiuliano, intervenendo su Rai3 ad “Agorà” è estremamente gratificato dal riconoscimento del lavoro svolto. L’elogio al nostro Paese arriva direttamente dalla commissione Ue. E’ il Quotidiano del Sud a dare conto dell’ennesima prova dei successi inanellati dal governo italiano. Con buona pace di gufi e disfattisti. La Lettera di congratulazioni è arrivata a firma di Iliana Ivanova, commissaria per l’innovazione, la ricerca e la cultura.

Pnrr Cultura, la commissaria Ue scrive una lettera di congratulazioni a Sangiuliano

L’Europa si complimenta con l’Italia per la capacità di spesa in cultura dei fondi del Pnrr. E la “ciliegina sulla torta”, spiega il Quotidiano del Sud”, è proprio questo attestato d’apprezzamento. “Nella capacità di spesa dei fondi Pnrr per la cultura stiamo più avanti di tutti in Europa. Stiamo spendendo, abbiamo conseguito tutti i target”, ha spiegato il ministro Sangiuliano. L’Italia asta sovvertendo un trend negativo per il nostro patrimonio al quale i precedenti governi non hanno saputo rispondere. “Ho letto che dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2021 abbiamo speso solo il 37 per cento. Mi rammarico, avremmo dovuto spendere il 100%, come ho fatto io al ministero”. “Quello che è stato stanziato in Campania sarà speso fino all’ultimo millesimo”, assicura.

Pnrr Cultura, Sangiuliano incassa i complimenti: “Noi più avanti di tutti in Europa”

Su questi temi il ministro della Cultura si è intrattenuto parlando con gli studenti del Liceo classico e scientifico “Francesco Sbordone” di Napoli. “Siamo messi bene – ha ribadito-. Abbiamo smentito le tante cassandre. Non tutti i paesi possono vantare una cosa del genere. Si va avanti con attenzione”. A questa constatazione si collega il plauso per l’autonomia differenziata così come concepita recependo in aula un emendamento di FdI. volto a tutelare tutte le regioni in modo equo. “L’autonomia differenziata non credo leda regioni come la Campania- precisa Sangiuliano- : piuttosto mi iscrivo al meridionalismo di Giustino Fortunato, che era piuttosto severo con i suoi concittadini. Dobbiamo avere la capacità di fare”, ribadisce insistendo su quel misero 37 per cento speso dei fondi europei spesi tra il 2014 e il 2021. Un’incapacità di spesa che grida vendetta.