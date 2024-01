Rula Jebreal mente su Acca Larenzia: “C’era Rampelli tra quei fascisti”. Lui: ci vediamo in tribunale

Continua la propaganda degli antimeloniani prendendo a pretesto Acca Larenzia. Ormai non più un nome che evoca un eccidio impunito che ha distrutto tre giovani vite ma un nome che rimanda a un luogo di lugubri parate neofasciste. Purtroppo questo capovolgimento della realtà è nei fatti e ovviamente viene sfruttato dai soliti antifascisti da tastiera che ne approfittano per gettare fango su FdI e sui suoi esponenti.

L’ultima in ordine di tempo è stata Rula Jebreal che ha postato sul suo profilo su X lo stesso video rilanciato da Schlein chiamando in causa Fabio Rampelli. Il fascismo prospera di nuovo in Italia – si lamenta Rula Jebreal commentando il video – e scrive che “il mentore della premier Meloni”, Fabio Rampelli, “ha partecipato a questa manifestazione fascista”.

Il vicepresidente della Camera Rampelli replica a stretto giro: “Prima di spargere notizie false, s’informi. Anche negli Usa il giornalismo ha regole severe. Se lo avesse fatto avrebbe scoperto che io non ho partecipato alla manifestazione neofascista serale. Ma a quella istituzionale con il gov Rocca e l’ass Gotor. Ne riparliamo in tribunale”.

Ogni commento sull’inesattezza del post di Rula Jebreal sarebbe superfluo. Non è la prima volta che getta fango sulla destra e i suoi leader. Infatti subito dopo le elezioni politiche del 25 settembre 2022 Jebreal tirò in ballo il padre di Giorgia Meloni con questo tweet che tradotto suonava così: “Durante la sua campagna elettorale, ⁦ il nuovo Primo Ministro italiano, ha promosso un video di stupro in cui si afferma che i richiedenti asilo sono criminali che vogliono sostituire i cristiani bianchi. Ironia della sorte, il padre di Meloni è un famigerato trafficante di droga/criminale condannato che ha scontato una pena in una prigione”. Ovviamente la frase attribuita a Meloni non fu mai pronunciata e il padre di Giorgia Meloni, ormai morto, andò via di casa quando l’attuale premier italiana aveva un anno.