La tragedia, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuta nel pomeriggio. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato in autoambulanza le vittime in ospedale. Indaga il distretto di polizia del Casilino. Un episodio drammatico che arriva ad un giorno da un altro episodio avvenuto a Mestre dove un ragazzo ha confezinato un super-petardo unendo insieme divertsi raudi con un’unica miccia. il ragazzino ha un pollice squarciato dall’esplosione. Ma poteva andargli molto, molto peggio, sia a lui che ai suoi due amichetti che erano lì a due passi.

La “maledizione” dei petardi continua a seminare vittime, eppure siamo ben lontani cal Capodanno. Ricordiamo com i dievieti non abbiano fermato i botti e si sono registrati feriti in tutta Italia. Spetta a Napoli il bilancio più amaro: 9 feriti, compreso un uomo colpito al petto da un proiettile vagante. Il rituale bollettino di feriti che si impose tra le notizie del primo dell’anno parla chiaro. Un bambino a Taranto perde tre dita a seguito dell’esplosine di un petardo. Subito dopo Capodanno sempre Roma fu teatro – il 2 gennaio – di un altro grave incidente in via delle Vigne Nuove alla periferia Nord-Est di Roma: un ragazzino di tredici anni è rimasto gravemente ferito da un petardo che stava facendo esplodere. L’artificio pirotecnico è esploso prima che riuscisse a lanciarlo, ferendolo gravemente alle mani e al volto. Il minore è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, ed è ancora ricoverato a causa delle ustioni riportate.