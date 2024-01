Ricordo di Alberto Giaquinto al Cis di Domenico Gramazio: appuntamento il 10 gennaio alle ore 18

Mercoledì 10 gennaio Alberto Giaquinto verrà ricordato- come ogni anno – alla Sala Convegni del Centro iniziative Sociali di Domenico Gramazio (piazza Tuscolo). Il giovane militante di destra veniva assassinato mentre manifestava nel primo anniversario della strage di Acca Larentia. A commemorarlo sarà il segretario del Cis Domenico Gramazio alle ore 17,30. La commemorazione si inserisace in un ciclo fitto di iniziative del Cis che iniziaranno il 7 gennaio con il ricordo dei caduti di Acca Larenzia, alle 10 alla sezione Tuscolano. Proseguiranno il 18 gennaio con la presentazione del libro di Giorgio Cirillo “I racconti della rivoluzione” alla sala convegni del Cis. Per poi arrivare, il 25 gennaio alla presentazione del libro: “Pagine di diario 1940-1945”.

Aveva 17 anni, Alberto Giaquinto, quando venne ucciso da un poliziotto in borghese. Stava partecipando alla commemorazione della strage di Acca Larentia, avvenuta un anno prima. Era il 10 gennaio 1979 e “uccidere un fascista non era reato”, chiunque lo facesse. Così per lui, come per tanti altri giovani missini che pagarono con la vita la loro militanza, non ci fu giustizia. L’agente Alessio Speranza, quattro processi e quasi 10 anni dopo, ricevette sì una condanna, ma non per omicidio. “Eccesso colposo di legittima difesa”, sentenziò la Cassazione. Pena comminata: 6 mesi.

L’incontro, dunque, sarà l’occasione per una riflessione sulla stagione di odio politico che insanguinò l’Italia e sulle responsabilità – istituzionali, culturali, politiche – che troppo spesso relegarono i morti missini a morte di serie B. E’ un dovere morale, prima che politico, ricordare il barbaro assassinio del giovene 17enne missino nlla sede del Cis, intitolato ad Alberto Giaquinto.