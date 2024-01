Paura in Piazza San Pietro: bloccato con un coltello nella borsa, si dimena e ferisce un agente

Ha provato ad entrare in piazza San Pietro armato di un coltello di cucina. Bloccato ai filtraggi in via della Conciliazione dai poliziotti, è stato arrestato per possesso abusivo di armi, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È successo intorno alle 8.30 di questa mattina, mentre romani e turisti si preparavano ad affollare la piazza per assistere all’Angelus di Papa Francesco. L’uomo, un 51enne italiano, ha provato a sfuggire agli agenti, uno dei quali si è ferito a un ginocchio ed è stato medicato con 10 giorni di prognosi.

L’uomo bloccato a San Pietro col coltello è originario di Palmi

L’uomo, originario di Palmi in Calabria affetto da disturbi mentali, è stato controllato, come sempre accade in occasione dell’Angelus domenicale ai prefiltraggi su via della Conciliazione all’altezza dei propilei. Sulle prime si è rifiutato di fare verificare il contenuto della borsa che aveva con sé, ma una volta costretto l’ha aperta e ha estratto il coltello col quale ha anche ferito, lievemente, l’agente addetto ai controlli. E’ stato subito immobilizzato, dopo una breve colluttazione ed è stato arrestato. Nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa della convalida dell’arresto prevista per domani. L’uomo è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e porto d’arma.