Osho colpisce ancora: Federico Palmaroli torna alla Sala Umberto con la sua satira controcorrente

“È arrivato il giorno della mia recita”, con questo annuncio sulla sua bacheca Facebook, Federico Palmaroli (per tutti Osho) torna alla Sala Umberto di Roma (mercoledì 31 gennaio, ore 21) con #lepiubellefrasidiosho. È notoriamente questo l’hashtag social in cui Palmaroli ordisce urticanti e divertenti situazioni surreali. Decontestualizzando le immagini, catturate dal flusso mediatico tramite tagli originali, Palmaroli attribuisce irriverenti battute ai loro eminenti protagonisti. Sono irresistibili carrellate di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità che si esprimono con un linguaggio “da strada” e che proprio per quel senso del contrario innescano meccanismi del tutto esilaranti.

Osho al Teatro Sala Umberto mercoledì 31 gennaio

Il successo, inizialmente misurato a colpi di “mi piace”, deve la sua fortuna ad un sottotesto drammaturgico che restituisce sempre qualcosa di estremamente aderente alla realtà dei fatti, alla loro attualità e sovente alla loro crudeltà.

Palmaroli fa una rassegna degli eventi attuali partendo dagli albori e dai suoi ultimi sviluppi restando sempre sul filo dell’ originalissima satira che lo contraddistingue. Dal vivo – con l’accompagnamento musicale live di FURANO SAXOPHONE QUARTET – farà sfilare una dopo l’altra le scoppiettanti vicende di questi ultimi anni, immagini e parole si accoppieranno in una catartica satira 4.0, a velocità 5G, anzi alla velocità della luce.

“Caro pubblico – scrive Palmaroli nelle note di regia – prestate attenzione, se coglierete tutte le illuminanti realtà aumentate sarete indotti a fragorose risate e vi libererete così da ogni male”.