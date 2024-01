Morgan attacca Amadeus e tira in ballo i Ferragnez: la frecciata sui panettoni griffati…

Morgan non ha presentato una canzone per il Festival di Sanremo 2024, eppure quante gliene canta ad Amadeus e con tanto di intonazioni polemiche sulla Ferragni… Ma andiamo con ordine. Nelle scorse ore il cantautore, ex frontman dei Bluvertigo, in una chat dedicata alla stampa ripresa tra gli altri da Open, attacca il conduttore e direttore artistico del Festival. E sulla manifestazione dell’Ariston, tuonando contro il presentatore che, per la quinta volta consecutiva a febbraio salirà sul palco per quella che dovrebbe essere – stando alle dichiarazioni rilasciate – l’edizione del suo addio alla kermesse, tuona: «Finché Sanremo sarà occupato ossessivamente da Amadeus e nessuno reagirà, parlare di spettacolo è ridicolo».

Morgan all’attacco di Amadeus con tanto di frecciata ai Ferragnez

«Sì, hanno occupato – dichiara il cantautore e registra Open – non solo il servizio pubblico, ma anche la discografia. La radio. E la vostra mente»… Quindi, dissertando a ruota libera su competenza e logica dell’alternanza, incalza: «Invochiamo il pluralismo allora, quello è oggettivo». Insomma, proprio a ridosso delle dichiarazioni di Amadeus secondo cui «la politica deve restare fuori dal teatro Ariston», Morgan scatena l’inferno e passa al contrattacco, con contro-dichiarazioni e siluri al vetriolo. «Il Festival di Sanremo – continua – è un concentrato di interessi economici e culturali, deve per cui esser rivendicato dal governo».

La stoccata sui “panettoni griffati” e la cacciata da X Factor

Poi, buttandola palesemente sul personale, Morgan si leva l’ennesimo macigno dalla scarpa e passa (torna?) a Fedez, suo ex collega di giuria a X Factor, e a Chiara Ferragni: «Ricordo a tutti che sono stato licenziato per via della competenza, su volere di chi faceva panettoni griffati»… Insomma, che non scorra buon sangue tra Morgan e Amadeus. E che scorrano fiumi di recriminazioni avvelenate tra il cantautore e i Ferragnez non è una novità dell’ultim’ora. Ma le stoccate inferte da Morgan a tutti e tre si nutrono oggi di nuova linfa polemica e si spogliano completamente di qualunque orpello diplomatico.

Morgan, i Ferragnez e quella messa al bando ancora indigesta…

Un dissidio, quello tra Morgan e Fedez, che si è aggiornato alla recente messa al bando da X Factor, con l’esclusione dell’ex Bluvertigo e giudice delle prime edizioni del reality dal tavolo dei giurati. Sulla diatriba con Amadeus, invece, Morgan aveva già discettato giusto a dicembre, con un lungo chiarimento affidato alla sua chat. Una disamina in cui, partendo dalla sua mancata partecipazione alla prossima edizione del Festival, e smentendo le voci secondo cui si sarebbe “candidato” per partecipare alla kermesse al via martedì 6 febbraio, Morgan scriveva (e l’Adnkronos riprendeva) «per fare chiarezza. E per non permettere che si dicano e che si scrivano cose totalmente disinformanti e non vere».

Quando a dicembre, sempre in chat, scriveva…

Quindi partiva a razzo: «Come alcuni sapranno, negli ultimi tempi non scorre buon sangue tra me e Amadeus, per molte ragioni che non hanno a che fare con la vicenda del famoso testo cambiato sul palco con Bugo. Ma che sono successive, e si fondano sulla profonda divergenza di visione professionale e culturale, di stile di comunicazione mediatica e televisiva», scriveva Morgan nel lungo chiarimento in chat. E ancora. «In pratica apparteniamo a due mondi molto distanti che hanno un’idea dello spettacolo, del servizio pubblico e della discografia diametralmente opposta», scandiva Morgan. Oggi la rivisitazione al vetriolo del concetto, e gli strali lanciati e caduti a pioggia anche su Fedez e la Ferragni…