Morgan fuori da X Factor: “Comportamenti inappropriati”. La replica: “Editto satellitare emanato”

Neanche è tornato, dopo anni di assenza, al banco dei giudici di X Factor, che già è fuori: Sky Italia e Fremantle Italia hanno infatti deciso «di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza» al talent in veste di giurato. Una disposizione che conferma le voci circolate nei giorni scorsi in merito a un possibile licenziamento del musicista e che ha effetto immediato. Pertanto, il musicista non parteciperà alla prossima puntata del programma, in calendario giovedì: al suo posto ci sarà dunque un altro giudice, il cui nome al momento non è ancora stato reso noto.

Morgan fuori da “X Factor”: «Comportamenti incompatibili e inappropriati»

Una valutazione – si legge nella nota congiunta di Sky e Fremantle – fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale. E che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato», conclude la nota.

La replica piccata di Morgan all’esclusione dal talent

Parole che, come anticipato, confermano i rumors degli ultimi giorni e che bollano come irricevibile il comportamento di Morgan, il quale non ha atteso molto per replicare e commentare la sua annunciata esclusione dal format. «L’editto satellitare è stato emanato», ha postato allora l’artista, al secolo Marco Castoldi, che sulla sua esclusione da X Factor decisa da Sky Italia e Fremantle Italia ha stigmatizzato: «L’editto satellitare è stato emanato». Nessuna replica, invece, su quell’appunto messo nero su bianco e divulgato online, su quei «ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni» cui la nota fa esplicitamente riferimento.

La diretta di “fuoco” di giovedì scorso la goccia che ha fatto traboccare il vaso…

A far esplodere le polemiche le discussioni tra i giudici nel corso della diretta di giovedì scorso. «Non è un bello spettacolo quello al tavolo stasera», aveva detto ad un certo punto Ambra. Immediatamente “fulminata” da una battuta al vetriolo di Morgan: «È bella la retorica della lacrima», aveva commentato sardonico l’ex Blu Vertigo, tra i rumori di disapprovazione del pubblico. E quando la Francesca Michielin era intervenuta chiedendo di lasciar parlare Ambra, Morgan aveva rincarato la dose dicendo: «Ti aspetta Ivan Graziani di là, sta collaborando con Annalisa», sottolineando quella che era apparsa una gaffe della conduttrice nella puntata precedente, quando interloquendo con Colapesce era sembrata non sapere della morte di Ivan Graziani.

La lite con Ambra dietro le quinte, i battibecchi in diretta con Michielin e Fedez

Un fuoco di fila di battute e commenti sarcastici, che hanno indotto Fedez a intervenire, invitando Morgan a smetterla. Ma, ancora una volta, la replica sferzante del musicista non si è fatta attendere: «Grazie Fedez, mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per essere psicologo?», aveva ribattuto Morgan, riferendosi ai problemi di salute rivelati recentemente dal rapper, mentre i colleghi al tavolo sgranavano gli occhi. E anche il pubblico contestava la performance del coach veterano. La cosa non era finita lì, perché il clima del diretta si era trasferito anche dietro le quinte, come testimoniava un video di un fuorionda comparso sui social, dove si vedeva Morgan litigare animatamente con Ambra, e poi alzarsi e andare via, dopo aver chiuso l’interlocuzione con toni accesi.

Il “caso” Morgan infiamma i social

Nei giorni successivi, sui social si erano moltiplicate le critiche al comportamento di Morgan che, secondo molti osservatori, oltre ad essere spiacevole per i colleghi era ingiusto nei confronti dei concorrenti, costretti ad esibirsi in un clima troppo teso. E il fatto che proprio Morgan, nel quarto live, abbia finito per perdere due concorrenti – sia Selmi che i SickTeens sono stati eliminati. E sono rimasti in gara per la sua squadra solo gli Astromare – non ha certo giovata alla sua causa…

Oggi è calato il sipario sulla vicenda

La partecipazione di Morgan a X Factor è dunque ai titoli di coda, e chiude una vicenda mediatica che negli ultimi giorni ha tenuto banco sui social, alimentata dal tam tam sulla sua possibile – e data sempre per più imminente – messa al bando. Del resto l’artista non si è risparmiato sul fronte polemico sin dal minuto dopo il suo ritorno al banco dei giudici, punzecchiando i colleghi e animando le inevitabili discussioni con battute sarcastiche e stoccate al vetriolo. Un conmtesto aanimato che si è via via fatto sempre più animoso, culminato nell’ultimo live in un litigio con Ambra Angiolini durante una pausa pubblicitaria. La goccia che ha evidentemente fatto traboccare un vaso già colmo.

Morgan, la sua una partecipazione “difficile” prima ancora di cominciare

Come se non bastasse, poi, le interviste rilasciate a Fanpage e MowMag hanno fatto il resto. In quelle sue dichiarazioni giornalistiche, allora, già venerdì scorso Morgan tracciava il suo percorso verso un rientro in Rai. Sottolineando però di aver portato «un tripudio di cultura» nel talent in onda su Sky. E a buon intenditor… Un licenziamento che era nell’aria, insomma, ma fino a poco fa nulla era trapelato – nonostante i forti sospetti di spettatori e utenti enunciati in rete – sulla posizione ufficiale dei vertici del programma e del broadcaster. Nonostante le indiscrezioni su un addio anticipato al talent del coach musicista sifossero moltiplicate in poche ore. La cronaca di una fine annunciata che lo stesso commento di Morgan conferma in qualche modo.

Un solo concorrente in squadra potrebbe aver reso la decisione meno sofferta

E dire che il musicista aveva già rischiato di non prendere parte ai live quando questa estate si era reso protagonista di un battibecco con uno spettatore di uno suo concerto. Poi, come noto, solo la donazione di metà del suo cachet ad un’associazione che si occupa di trovare alloggio ai ragazzi omosessuali costretti a lasciare le famiglie che non li accettano aveva convinto i vertici Sky a tenerlo nella trasmissione (le cui puntate di selezione, tra audizioni e bootcamp, erano già state registrate con la presenza di Morgan). Poi però, a programma avviato, il clima dietro le quinte deve essersi fatto talmente teso da rendere difficile la prosecuzione del programma a cast invariato. Certo, non sarà stato facile per i responsabili del programma trovare un sostituto in corsa. Ma il fatto che Morgan abbia solo un concorrente in squadra potrebbe aver reso la decisione meno sofferta.