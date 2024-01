Monta in tutta Europa la protesta dei trattori: la furia degli agricoltori francesi contro un carico italiano (video)

Sta montando in tutta Europa la “protesta dei trattori” contro le politiche di Bruxelles in campo agricolo: una politica europea che si sta rivelando troppo penalizzante, orientata come è al Green Deal. Dalla Germania al Belgio, passando per la Francia, si registrano clamorose proteste

Parigi è stata presa d’assedio da centinaia di agricoltori con più di 600 trattori. Una protesta che ha portato alla chiusura di otto autostrade intorno alla capitale per via della protesta e quello che stato annunciato come ”l’assedio di Parigi”, come spiega l’emittente Bfmtv. Il ministero degli Interni ha previsto che in campo scenderanno 15mila poliziotti nell’Ile-de-France per cercare di evitare un’escalation della situazione ai posti di blocco.

A fare le spese della furia degli agricoltori francesi anche alcuni autotrasportatori italiani che portano frutta, verdura e altri prodotti alimentari. Nel video, condiviso sui social da Vincenzo Zaccarini, la furia dei contadini transalpini e la drammatica denuncia dell’autotrasportatore italiano. Zaccarini, imprenditore italiano che opera a Londra nel settore agrolimentare, denuncia danni economici rilevanti. “Abbiamo registrato un’impennata dei prezzi del fresco saliti del dieci per cento in due settimane”, racconta l’imprenditore.

Dal Belgio alla Germania: la protesta dei trattori monta in tutta Europa

La protesta degli agricoltori sta causando notevoli disagi anche alla rete stradale nel sud del Belgio, in particolare allo svincolo di Daussoulx e alla periferia di Bruxelles, secondo quanto riferito dalla polizia stradale federale nella prima mattinata di lunedì. Anche alcune parti della tangenziale di Bruxelles sono chiuse al traffico. Una decina di trattori sono arrivati anche a De Meeûs, vicino a Place du Luxembourg, nel cuore della capitale belga, ha confermato la polizia di Bruxelles-Capitale/Ixelles.

I trattori hanno bloccato oggi l’accesso ai porti di Amburgo e di Jade-Weser, presso Wilhelmshaven. Circa 100 mezzi hanno impedito l’ingresso nel principale scalo portuale della GERMANIA. La polizia ha ingiunto ai manifestanti di disperdersi, poiche’ il loro assembramento non era autorizzato. Tuttavia, i contadini si sono inizialmente rifiutati di porre fine al blocco stradale, attuato anche dando fuoco a dei copertoni. Come riferisce il quotidiano “Muenchner Merkur”, dai dimostranti e’ stato gridato alle forze dell’ordine: “Ci faremo arrestare, ma non ce ne andiamo”. Contadini e allevatori protestano da settimane contro la decisione del governo tedesco di abolire gradualmente, entro il 2026, i sussidi per l’acquisto del diesel a uso agricolo.

La protesta degli agricoltori dilaga anche in Italia: trattori in strada Foggia ad Avellino, in Sicilia e nel Lazio (alle porte di Viterbo), mentre altre iniziative vengono annunciate in Sardegna, Lombardia e Toscana.