Luxuria: tra i miei amanti un politico di destra, veniva al Pigneto con l’auto blu e ancora oggi…

Vladimir Luxuria racconta in una lunga intervista al Corriere la sua vita sentimentale. E lo fa con grande sincerità e disinvoltura. L’attivista ed ex parlamentare, rivela che la sua prima esperienza sessuale fu con un pedofilo, quando aveva solo 11 anni.

A 16 anni il primo amore gay, un ferroviere di Foggia. E poi nella lista degli amori anche un politico di destra. «Fosse stato per lui – dice Luxuria – staremmo ancora insieme e ogni tanto mi lancia l’amo, ma io non voglio più fare l’amante: lui era sposato. Ed era incauto: una volta venne a casa al Pigneto con l’auto blu e la scorta. I ragazzi fuori con le birre nascosero subito le canne. Però ne ho un ricordo bellissimo: era galante, passionale, disponibile».



Dopo, «sono diventata arida. Ho avuto solo scopamici, anche se la parola non mi piace. Fino a Danilo. Con lui siamo una coppia aperta non praticante, nel senso che ci piace pensare che potremmo avere altre storie, ma non le abbiamo».



Danilo Zanvit Stecher, 37 anni, è il suo attuale compagno e lavora in un’associazione che si occupa di recupero dei tossicodipendenti. Dopo avere raccontato del periodo in cui si prostituiva, Luxuria parla infine del perché non ha completato la transizione da un sesso all’altro. «No, perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l’appagamento, e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene».