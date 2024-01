Kate Middleton lascia l’ospedale e non si fa vedere. La natura dell’intervento resta top secret

Kate Middleton è stata dimessa dalla London Clinic, dove ha trascorso 13 giorni per un intervento di chirurgia addominale. Kensington Palace in una nota ha fatto sapere che la principessa del Galles, che è uscita dalla clinica senza mostrarsi in pubblico, è tornata a Windsor. Il Palazzo ha parlato di “buoni progressi”, ma l’esatta natura dell’intervento non è stata rivelata.

Kate Middleton dimessa dall’ospedale: il recupero durerà mesi

Si sa che Kate avrà bisogno di mesi di recupero: non dovrebbe tornare ai suoi doveri ufficiali fino a dopo Pasqua. Kensington Palace ha dichiarato che il principe e la principessa del Galles hanno voluto inviare un “enorme ringraziamento” al team medico dell’ospedale e per gli “auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo”. Kate si trovava nello stesso ospedale del centro di Londra in cui si trova re Carlo, che venerdì le ha fatto visita prima di sottoporsi a un intervento per un ingrossamento della prostata.

Nella stessa clinica prosegue il ricovero di re Carlo

Per il re la notte scorsa è stata la terza passata in ospedale. Ieri il re ha ricevuto due visite dalla regina Camilla, che ha sorriso ai fotografi quando a mezzogiorno è arrivata in auto alla London Clinic, ripartendo poco più di tre ore dopo. Alle 18, poi, è tornata in ospedale. Venerdì, dopo l’operazione, Camilla ha dichiarato che il re “stava bene”. Non è noto quanto tempo Carlo resterà ricoverato. Il re è arrivato a Londra dal Norfolk giovedì. Gli è stata diagnosticata la condizione benigna il 17 gennaio mentre si trovava a Birkhall, nell’Aberdeenshire, dopo essere stato sottoposto a un controllo perché manifestava sintomi.

Si ritiene che abbia voluto condividere la notizia per incoraggiare altri uomini a farsi controllare. L’Nhs, il sistema sanitario britannico, ha dichiarato che la pagina “ingrossamento della prostata” sul suo sito web ha ricevuto una visita ogni cinque secondi il giorno in cui è stata annunciata la diagnosi del re, con ulteriori enormi incrementi nelle visite nei giorni successivi.