Julio Iglesias fermato in aeroporto ai Caraibi dalla polizia: nella valigia trovati oltre 40 chili di cibo

Clamoroso fermo per Julio Iglesias ai Caraibi: il popolare cantante spagnolo, 80 anni, ha avuto problemi allo sbarco all’aeroporto internazionale di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Secondo quanto riporta la televisione iberica, il cantante di Pensami e Se mi lasci non vale è stato fermato lo scorso 10 gennaio con una valigia dal contenuto sospetto e dal peso eccedente di oltre 40 chili.

Julio Iglesias, il fermo in aeroporto dato dalla tv spagnola

Secondo quanto riferito dal programma televisivo spagnolo Fiesta, nel bagaglio di Julio Iglesias ha viaggiato dalle Bahamas e si sarebbe fermato nella Repubblica Dominicana per uno scalo. Secondo queste informazioni, non appena ha messo piede a Punta Cana, le autorità lo hanno arrestato a causa del contenuto dei bagagli. La dogana ha infatti rinvenuto 42 chilogrammi di generi alimentari dei più svariati tipi. Tra di essi, fragole, lamponi, funghi, spinaci, bietole e pomodori, merce considerata pericolosa per la sicurezza. Il cibo è stato esaminato in aeroporto e la vicenda si è conclusa come un semplice malinteso, tra l’imbarazzo generale.

Lo staff del cantante ha riferito che Julio Iglesias viaggia sempre con cibo che porta appresso per la particolare dieta alla quale si sottopone. Il ministro della Cultura della Repubblica dominicana si è scusato con l’artista per la confusione iniziale e per la comunicazione dei media locali, poiché molti di essi in un primo tempi hanno scritto che Iglesias era stato “arrestato”.

L’ottantenne Julio Iglesias è uno dei cantanti latini di maggior successo della storia, si parla di più di 350 milioni di copie vendute, ma le voci su un suo declino psicofisico non si sono spente. Negli ultimi tempi si fanno sentire con maggior forza le conseguenze del terribile incidente d’auto in cui fu coinvolto a vent’anni che lo costrinse non solo ad abbandonare una promettente carriera di portiere di calcio ma anche a sottoporsi a una lunga quanto durissima riabilitazione motoria per scongiurare il pericolo di non poter più camminare.

Dalla valigia sul letto alla valigia in aeroporto

Nato a Madrid il 23 settembre 1943, Julio Iglesias lasciato il calcio, ha studiato inglese a Cambridge primo segno di una predisposizione rara nell’apprendere le lingue e nell’organizzare la sua carriera in modo scientifico: ha inciso in tedesco, inglese, francese, italiano, portoghese, spagnolo, giapponese e perfino in tagalog, che è un idioma parlato nelle Filippine.

Con l’Italia Iglesias, padre di Enrique, divenuto anche lui cantante di successo internazionale, ha sempre avuto un legame speciale, ha pubblicato diversi album, a cominciare da ‘Sono un pirata, sono un signore’, dove ci sono ‘Pensami‘ e ‘Abbracciami‘ ma il suo più grande successo nel nostro Paese rimane ‘Se mi lasci non vale’ scritta da Luciano Rossi e Gianni Belfiore. Un brano che inizia con la strofa: “La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio…” Oggi il brano andrebbe aggiornato con l’imbarazzante contenuto di quella valigia: oltre 40 chili di cibo.