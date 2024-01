Il Piemonte stana il suo Fleximan: chi è il distruttore di autovelox. Bignami: la giustizia fai da te non risolve

Nell’ultimo “colpo” a Villa del Conte, nell’Alta Padovana, per la prima volta era spuntata anche una “rivendicazione”, con tanto di scritta: «Fleximan sta arrivando». Invece, almeno in Piemonte, sono i carabinieri di Santa Maria Maggiore (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ad arrivare a lui. Nelle scorse ore infatti è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato di un cinquantenne, accusato di aver sradicato, nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorso, due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la strada statale 337 della Val Vigezzo, nel comune di Druogno. Nel frattempo, poi, in Veneto si fa sempre più serrata la caccia al Fleximan locale: un soggetto – o più persone – che, da maggio, ha abbattuto ben 13 autovelox disseminati nelle strade della regione.

Il Piemonte stana il suo Fleximan: ecco chi è il distruttore (locale) di autovelox

I sistemi di videosorveglianza cittadina sembrerebbero incastrare l’uomo che in Piemonte identificherebbero il giustiziere degli autovelox in un residente immortalato anche nel momento in cui la struttura viene divelta e gettata a terra, presunto responsabile di danni quantificati al momento in circa 2mila euro. Ma naturalmente, quello di Druogno non è l’unico Fleximan in circolazione: e la voglia di emulazione che dilaga tra gli aspiranti distruttori di autovelox lo testimonia ogni ora che passa. E poi non c’è solo il Piemonte: pertanto, la caccia alla creatura tentacolare e a molte teste, prosegue imperterrita alla ricerca del “vandalo” dei rilevatori di velocità che ha colpito in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia. E che sta diventando un caso, anche social, costringendo amministratori locali e cittadinanza tutta – a prescindere dalla posizione assunta sulla vicenda – a una riflessione articolata sul fenomeno e sulle sue ultime evoluzioni o degenerazioni che dir si voglia.

Ora è caccia agli altri Fleximan: la fleximania dilaga a macchia d’olio

E allora, non a caso appena qualche giorno fa, Galeazzo Bignami, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, a 24 Mattino su Radio 24, intervenendo sul fenomeno Fleximania che dilaga, e sugli aggiornamenti del caso di cronaca assurto agli onori mediatici, il viceministro ha avuto modo di rilevare: «Secondo me è molto grave anche la celebrazione che riceve, perché possono piacere o non piacere, ma le norme se ci sono vanno rispettate. E questo vale per tutto. Oltretutto, questo comportamento è gravemente contrario alla legge: si rischiano anche delle conseguenze legali non irrilevanti. Poi è chiaro che c’è un problema di ragionevolezza, ma non è che con una “giustizia fai da te” si può porre il problema».

Autovelox abbattuti: sindaci divisi su Fleximan: «Non li aggiustiamo», «non diamogliela vinta»

Un tema che agita e divide, quello della bomba innescata da Fleximan. E su cui – dopo quindici autovelox abbattuti nel nord Italia, cinque in una sola settimana – i sindaci si ritrovano a dividersi: «Non li aggiustiamo», sentenzia qualcuno tr ai primi cittadini. «Non diamogliela vinta», replicano altri. Nel mezzo, a separare ulteriormente divisioni e posizioni, i tempi tecnici per riparazioni e sostituzioni dei dispositivi: lunghi per tutti. Indipendentemente da come la si pensi…