Il record di Massimo Seri, sindaco di centrosinistra di Fano: 6 multe all’autovelox. “Firmerò per toglierlo”

Massimo Seri, sindaco della giunta rossa di Fano, vanta un poco invidiabile record: è infatti un “collezionista” di multe. In particolare quelle raccolte in moto al passaggio di un autovelox della cittadina marchigiana. Al Resto del Carlino ha raccontato la sua singolare esperienza di sindaco multato dalla sua stessa amministrazione.

Il sindaco Pd fa il pieno di multe: millecinquecento euro, colpa del mio scooter “troppo veloce”

Un motociclista decisamente indisciplinato, come racconta nell’intervista rilasciata al quotidiano: “Quanti punti mi hanno tolto dalla patente? Ne avevo una trentina, penso di essere intorno ai 15 o 20 ma non saprei dire con precisione”. Premette, bontà sua, che non ha fatto mai ricorso. Il motivo è presto detto. “Nelle immagini sono io e sono sempre in moto”.

Il sindaco di Fano non protesterà neppure col comando della Municipale. «E pensare che l’ho messo io quell’autovelox», raccolta con. amara ironia. Per poi aggiungere: «Una persona che è stata multata mi ha detto che farà una petizione contro l’autovelox. Pensava di farmi un dispetto. Le ho risposto che sono pronto a firmarla anch’io».

Massimo Seri racconta di quando il vigile l’ha riconosciuto

Da emblematico esponente del centrosinistra, la colpa è sempre degli altri: un po’ dell’autovelox, ma un poì anche dello moto. «Con questi scooter, il mio è un Kymco 400 – dice candido – arrivi sopra i 50 km/h senza nemmeno che te ne accorgi». Ma le 6 multe per eccesso di velocità sono solo la punta dell’iceberg, ammette serafico il sindaco Seri. «Credo di aver oltrepassato i 1000/1500 euro». Ovviamente, con una buona dose di disinvoltura comunicativa, il primo cittadino eletto con il Pd e passato con Calenda, ha cercato di cavalcare a suo favore lo sventurato record. Racconta infatti che una volta un vigile l’ha riconosciuto. Neanche a dirlo, Seri spiega di avere chiesto “stoicamente” al vigile di procedere. «L’ho invitato a fare il verbale». Il minimo sindacale per un amministratore pubblico che è il testimonial ideale per la sicurezza stradale.