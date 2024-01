Femminicidio in Trentino: uccide la compagna di 37 anni a coltellate e poi si impicca. Avevano 3 figli

Uccide la compagna e poi si suicida. È successo nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, Igor Mosè di 45 anni, ha ucciso la propria compagna, di 37 anni, in un’abitazione a Valfloriana, per poi impiccarsi. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in un capanno nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva tre bambini in età compresa tra i cinque e i 9 anni che ora si trovano con lo zio, vicesindaco del borgo, che era andato a prenderli a scuola.

Trentino, un altro femminicidio: uccide la compagna e si impicca

La povera vittima vittima, Ester Palmieri, è morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello. Il terribile femminicidio si è svolto probabilmente in mattinata, a Valfloriana. L’uomo, un boscaiolo di 45 anni, ha ucciso la donna colpendola a coltellate e lasciandola a terra in una pozza di sangue. Poi è scappato e si è recato in un casolare a Castello di Fiemme, che si trova a circa mezzora di distanza da Valfloriana. Si tratta di un piccolo comune della bassa valle di Fiemme al confine con la valle di Cembra, sul versante sinistro all’Avisio.

La coppia aveva tre figli piccoli

A trovare la donna senza vita sarebbe stata la madre. L’uomo era atteso per pranzo dai parenti ma non si è presentato e così è scattato l’allarme. Ester Palmieri e Igor Moser erano in fase di separazione. Dalle prime informazioni dei carabinieri, che indagano sull’omicidio- suicidio, non risultano denunce o segnalazioni dal punto di vista del codice rosso. La separazione, quindi, potrebbe essere alla base della folle tragedia. Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri, i colleghi del nucleo investigativo e i carabinieri di Cavalese. Che stanno raccogliendo le prove per ricostruire la precisa dinamica.