Fedez mostra un hater in foto: “Questa è la sua faccia di c***o”. Ma sbaglia persona (video)

Scivolone di Fedez durante la puntata di Muschio Selvaggio con ospite David Parenzo. L’artista ha mostrato la foto di un hater, chiamandolo Davidone col quale avrebbe su X una polemica. “Questa è la tua faccia da c…o, quando avrai i coglioni di mettere anche nome e cognome, potrai identificarti come uomo”. Ma la foto mostrata da Fedez non è quella del presunto hater bensì quella di @WazzaInter, il cui volto è stato mostrato erroneamente: “Grazie Fedez – ha commentato Wazza – che non verifica le fonti, e mi mette alla pubblica gogna”. Dopo qualche ora, il canale YouTube del podcast ha oscurato il pezzo della puntata “incriminato”. Wazza ha inoltre scritto su X: “Meme a parte ragazzi quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna… ci siamo capiti. Letteralmente ogni social intasato, whatsapp e quant’altro. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa”.