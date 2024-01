Elodie, figuraccia al concerto di Palermo: manda a quel paese tutti e se ne va per problemi audio (video)

Figuraccia di Elodie, durante il concerto di Capodanno tenutosi in piazza Ruggero Settimo, a Palermo: funestata da continui problemi tecnici che hanno infastidito gli spettatori e gli artisti. Ma solo lei, Elodie, ha deciso di interrompere l’esibizione e di lasciare il palco con gesti plateali, come quello tradizionale con le mani a mandare a quel paese tutti, spettatori compresi, a bene vedere dalle immagini. Elodie aveva fatto cenno durante l’esibizione di non sentire bene il ritorno, toccandosi l’orecchio per segnalarlo ai tecnici. Ma il problema non è stato risolto e lei ha lasciato tutti di sasso, mollando il palco. Il giorno dopo Elodie era attesa a Teramo per un altro concerto, ma è stata costretta ad annullarlo perché influenzata (“ho tosse e forte tracheite», i medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”, ha scritto Elodie.

Il video di Elodie che abbandona il palco di Palermo