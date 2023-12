Enrico Ruggeri boccia Elodie: “Chi è davvero sexy non ha bisogno di mostrarsi nuda”

Enrico Ruggeri interviene nella polemica tra Gino Paoli ed Elodie e prende chiaramente posizione nei confronti del cantautore genovese. Intervistato da Libero, Ruggeri risponde così alla domanda sulla polemica del momento nel mondo della musica. “A proposito di talenti e altre qualità anatomiche… Si è fatto un’idea sul dissing tra Elodie e Gino Paoli?”, chiede il giornalista Daniele Priori.

La replica di Ruggeri è definitiva: «Ti posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia. Virna Lisi non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un’icona erotica…».

Ruggeri liquida Elodie: “Preferisco parlare di Toto Cutugno”

Il cantautore dedica solo un passaggio dell’intervista alla polemica del mondo della musica, nella quale Gino Paoli aveva lamentato la necessità di alcune cantanti di spogliarsi con la relativa replica inacidita dalla cantante romana. Ruggeri, che su Raidue conduce Gli occhi del musicista, appuntamento settimanale in onda il martedì in seconda serata su Rai 2, parla anche di altre mode del momento. “Mell’ultimo X Factor si è parlato di tutto tranne che dei cantanti… Spero che i ragazzi che hanno partecipato riescano ad attirare più interesse su di loro”.

Non manca un riferimento a un artista scomparso nel 2023, ingiustamente penalizzato dalla critica, Totot Cutugno. «L’ho voluto includere – dice Ruggeri – proprio perché è stato snobbato. Di sicuro all’estero era più considerato che in Italia. In Francia è stato sempre considerato un grandissimo compositore. Il suo pezzo più famoso, L’italiano, si può considerare un vice-inno nazionale. Il mese scorso ero a New York e mi sono reso conto ancora una volta di come sia quasi più conosciuto L’Italiano che Fratelli d’Italia… È un inno nazionale per acclamazione».