Gino Paoli ironizza sulle cantanti mezze nude, Elodie si offende e replica: “Ci sono artisti di m…”

“Lo spettacolo è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo”. Parole molto velenose quelle di Gino Paoli, intervistato oggi dal Corriere della Sera in una lunga chiacchierata con Aldo Cazzullo nella quale il popolare cantante ha anche toccato temi politici, dalla sinistra, ai partigiani “feroci” con una sua insegnante, alla premiership di Giorgia Meloni, considerata una “tosta” e determinata. Ma quella frase sulle donne che cantano in abiti discinti ha attirato, chissà perché, l’attenzione di Elodie, che pur non essendo stata citata personalmente ha replicato, senza fare il nome di Gino Paoli, ma con toni molto duri.

“Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle M…, è così. Io preferisco essere una bella persona”, scrive su X la cantante.

Ieri era stata la cantante Emma a difendere se stessa ed Elodie dalle accuse di utilizzare il corpo per avere successo come cantanti. “Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte. In America sul palco con un microbody c’è Christina Aguilera, ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Patty Pravo si esibiva con le camicie aperte sul seno, Renato Zero in calzamaglia come David Bowie, Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime…”.