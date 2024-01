Danimarca, ultime ore della Regina Margherita sul trono: tutto pronto per l’incoronazione del principe “sportivo” Federico

Sono le ultime 24 ore di reggenza quella che la regina Margherita di Danimarca sta vivendo sul trono. Come annunciato a sorpresa nel suo messaggio di Capodanno, la monarca sancirà ufficialmente l’abdicazione domani (domenica 14 gennaio ndr), quando con la sua firma sui regali documenti, durante una riunione del Consiglio di Stato, segnerà la fine del suo regno lungo 52 anni. E, al contempo, comincerà quello del figlio ed erede, il principe Federico. In quello stesso istante, il 55enne erede al trono, diventerà per legge il nuovo capo di Stato con il nome di Federico X, mentre la madre continuerà a usare il titolo di regina, come avviene in Spagna con re Juan Carlos.

Danimarca, salgono al trono l’ambientalista Frederik e l’australiana Mary

Dunque, ci siamo: Frederick, 55 anni, sportivo e ambientalista, e Mary, 51, ex manager australiana della pubblicità, domani saliranno sul trono di Danimarca, con un semplice annuncio formale da parte del palazzo reale di Amalienborg, senza la pompa magna dell’incoronazione a cui abbiamo assistito per i reali britannici. Del resto, si sa, ai sudditi danesi piace il suo stile informale, così come apprezzano il suo impegno per l’ambiente e il gusto per le sfide sportive. E il principe, oggi maturo 55enne, da ex adolescente timido, a disagio di fronte all’attenzione del pubblico. E poi giovane festaiolo, ha dimostrato nel tempo di essersi adattato perfettamente, e di calzare a pennello, il ruolo che riveste.

Amore per lo sport e ambientalismo le cifre distintive del prossimo re di Danimarca

Una semplicità e una riconoscibilità, quelle del suo stile, confermate anche nell’incontro con la moglie Mary – conosciuta casualmente in un pub a Sydney – e che domani varcherà con lui la maestosa soglia del palazzo di Christianborg (sede del parlamento, del primo ministro e della Corte Suprema), da dove usciranno come re e regina consorte. E allora, in attesa di vederlo incoronato, vediamo chi è il principe erede al trono della Danimarca, che domani riceverà lo scettro dall’amata regina Margherita con il nome di Frederik X. Succederà alla madre Margrethe II, salita al trono il 14 gennaio 1972 alla morte del padre Frederik IX. Attualmente Margrethe, 83 anni, è l’unica regina regnante al mondo. E la più longeva sul trono dopo Elisabetta II. Suo marito e padre di Frederik, il reale consorte Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, di famiglia nobile francese, è morto nel 2018.

Vita privata e incarichi istituzionali del futuro re

Una dinastia, quella reale danese, molto amata e seguita. Federico, che domani sarà re, è stato il primo membro della famiglia reale a laurearsi, studiando scienze politiche all’università danese di Aarhus e a quella americana di Harvard, frequentata con lo pseudonimo di Frederik Henriksen. Ha poi servito nella marina danese, dove si è guadagnato il soprannome di Pingo, per la sua camminata dopo che la sua tuta da sub si era riempita d’acqua. Parla inglese, francese e tedesco. Ed ha imparato i rudimenti della diplomazia lavorando all’ambasciata danese a Parigi, e alla missione del suo Paese presso le Nazioni Unite.

Quando organizzò la “corsa reale” nelle cinque principali città della Danimarca

Come principe ereditario, Frederik si è dedicato molto allo sport, alla protezione dell’ambiente e alla promozione della ricerca scientifica sui temi della sostenibilità. Nel 2000 ha partecipato ad una spedizione in slitta e sci di quattro mesi in Groenlandia. Ama andare in barca a vela ed ha corso in maratone a Copenhagen, New York e Parigi. Per il suo cinquantesimo compleanno, il 21 maggio 2018, ha organizzato una “corsa reale” nelle cinque principali città danesi alla quale hanno partecipato oltre 70mila persone. In quanto a gusti musicali, sembra che preferisca la musica rock, e lo si può incontrare a Copenaghen mentre pedala sulla bici (seguito dalla scorta).

L’incontro (e l’amore a prima vista) con la moglie Mary

Non solo. Immagine e gusti personale a parte, Frederik è stato membro del Comitato Olimpico internazionale. Ed è proprio in occasione delle olimpiadi di Sydney che nel 2000 ha conosciuto casualmente la moglie Mary Donaldson, allora executive di una ditta pubblicitaria in Australia. Nata a Hobbart in Tasmania, figlia di immigrati scozzesi, Mary non avrebbe mai immaginato di diventare un giorno regina di Danimarca. E all’inizio non sapeva neanche che il giovane con cui aveva subito simpatizzato in una serata al pub Slip Inn fosse un principe. Lui ha poi raccontato che è stato amore a prima vista.

La futura regina grande amica della principessa Kate

Il matrimonio è stato celebrato il 14 maggio 2004 nella cattedrale di Copenaghen. La coppia ha quattro figli: Christian (18 anni), Isabelle (16), e i gemelli Vincent e Josephine (13). I figli hanno frequentato tutti le scuole pubbliche. Bruna e sottile come la principessa britannica Kate, di cui è molto amica, Mary ha avuto un ruolo importante nella democratizzazione della famiglia reale danese. È impegnata contro il bullismo, la violenza domestica, l’isolamento sociale e per i diritti delle donne. Arrivata da un mondo lontano, ha presto imparato il danese e ha subito instaurato un solido rapporto con la regina. Tutte note al merito che domani saranno incoronate come la storia e la legge danese vogliono.