Danimarca, dagli scavi emerge una grande sala vichinga del X secolo, parte della fortezza di un leader

Ancora una volta, l’archeologia fa sognare e fa unire i punti in sospeso del disegno della storia. In questo senso, allora, è particolarmente significativo il lavoro che un team di archeologi al lavoro sull’isola danese di Selandia, scoprendo una fortezza vichinga risalente probabilmente al X secolo d.C. Oltretutto, spiegano i ricercatori, è la prima volta in 60 anni che una tale fortezza emerge dagli scavi in Danimarca.

Danimarca, scoperta una grande sala vichinga del X secolo

Non solo. Stupore e soddisfazione si giustificano anche con il fatto che – spiegano gli addetti ai lavori – i Vichinghi hanno la reputazione di essere feroci guerrieri nordici e pirati. Per molti è sorprendente, allora, che fossero anche abili costruttori di magnifiche fortezze». Eppure, prima di questa scoperta, in Danimarca gli archeologici hanno portato alla luce anche altre tre fortezze vichinghe. Strutture chiamate Fyrkat, Aggersborg e Trelleborg, note come le fortezze di Trelleborg.

Il più grande ritrovamento dell’epoca vichinga di questa natura in oltre un decennio

Dunque ora, gli archeologi che scavano nel villaggio di Hune, nello Jutland settentrionale, in Danimarca, hanno scoperto i resti di una vasta sala vichinga, definita «il più grande ritrovamento dell’epoca vichinga di questa natura» in oltre un decennio. Con una lunghezza di 39 metri. E una larghezza di circa 1o metri, con 10-12 pali di quercia che sostenevano il tetto, l’edificio è stato considerato prestigioso per le sue dimensioni.

Forse risale al regno di Harald I, che governò la Danimarca dal 958 al 986 d.C.

Probabilmente risale al regno di Harald I, o Harald Blåtand Gormsen, che governò la Danimarca dal 958 al 986 d.C. durante il tardo periodo vichingo. Il disegno dell’edificio è indicativo dell’epoca, in quanto ricorda le strutture dei castelli ad anello come Fyrkat, vicino a Hobro, e Aggersborg, vicino ad Aggersund. Attribuite ad Harald I, queste fortezze circolari erano progettate per ospitare sedici strette costruzioni in legno che variavano di dimensione in base all’importanza dei residenti.

La sala vichinga potrebbe aver fatto parte di un appezzamento più grande o di una fattoria

Sebbene sia stato scavato solo in parte, il ritrovamento è stato abbastanza notevole: «Non abbiamo mai visto nulla di simile prima d’ora qui nello Jutland settentrionale», ha dichiarato in un comunicato Thomas Rune Knudsen, l’archeologo del Museo storico dello Jutland settentrionale che ha guidato lo scavo. L’archeologo ha aggiunto che la sala potrebbe aver fatto parte di un appezzamento più grande o di una fattoria. «Abbiamo avuto l’opportunità di scavare solo una parte della sala, ma probabilmente ci sono diverse case nascoste sotto il pacciame a est», ha detto. «Un edificio di questa natura raramente sta in piedi da solo».

Probabilmente apparteneva a «una casa leggermente più grande della media», forse di un nobile o leader locale

Il team ha anche collegato provvisoriamente la struttura, «una casa leggermente più grande della media» secondo Knudsen, a un nobile o leader locale, un certo Runulv den Rådsnilde. Un indizio fondamentale è l’esistenza di una pietra runica, non lontana dal sito di scavo, su cui sono incise le parole: «Hove, Thorkild, Thorbjørn posero la pietra del loro padre Runulv den Rådnilde». Il monumento, di cui è stata accertata la provenienza dalla zona, risale al 970-1020 d.C.

La sala apparterrebbe a una classe sociale alta, all’élite della società

«È difficile provare che la sala vichinga ritrovata appartenesse alla famiglia di Runulv den Rådsnilde, ma è certamente una possibilità», ha aggiunto Knudsen. «Se non altro, la pietra runica e la sala rappresentano la stessa classe sociale ed entrambe appartengono all’élite della società». Essendo un edificio di proprietà di un personaggio di spicco, la sala potrebbe essere servita a scopi quotidiani. Oltre a funzionare come sede di grandi riunioni politiche e di gilde vichinghe. Gli archeologi riprenderanno gli scavi nei prossimi mesi con l’intenzione di datare al carbonio la sala. Per individuare con maggiore precisione le origini della struttura. I risultati della ricerca sono attesi per la fine del 2023.