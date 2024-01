Crosetto contro fake news e haters: “Mai parlato di armamenti limitati della Marina Militare”

«Desidero precisare che mai ho dichiarato quanto riportato dal quotidiano Il Foglio nella edizione del 3 gennaio 2024 e poi ripreso da alcuni organi di stampa, in merito ad una limitata disponibilità di armamenti da parte della Marina Militare. È falso anche quanto riportato da altri quotidiani secondo cui io avrei affermato, sempre nell’ambito di miei interventi presso la Commissione della Difesa, che la Marina Militare dispone solo di 63 missili». Lo afferma in una nota il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Crosetto smentisce il giornalsita del Foglio sugli armamenti della Marina Militare

«Invito i giornalisti a leggere i verbali della commissione: non troveranno riscontro di quanto da loro falsamente riportato. Non so se il giornalista abbia avuto un’informazione sbagliata da chi ha ascoltato il mio ragionamento senza prestare la dovuta attenzione – continua Crosetto smentendo quindi l’articolo relativo alla Marina Militare – Nell’occasione, ho invece spiegato cosa significa essere impegnati in una zona complicata come è oggi il mar Rosso, anche solo per difendere se stessi, raccontando i colpi che in un solo giorno ha dovuto sparare una nave americana per difendersi».

La litigata social sul Burraco “contro gli hater di m…”

Il ministro della Difesa ha fatto parlare per una polemica social molto più leggera. Ha risposto duramente su Instagram a diversi follower che commentavano un suo post su una partita a Burraco. «I giorni di riposo servono anche a rilassarsi con gli amici» aveva scritto Crosetto. Non manca lo spiritoso di turno, che ironizza: «Ministro nel frattempo la informo che Putin ha invaso l’Ucraina ormai da mesi e la guerra finita. Buon anno». Crosetto non gradisce la spiritosaggine: «La informo, cogl…, che se alle 11 di sera decido di rilassarmi, lo posso fare senza che uno come lei si permetta di scrivere schifezze». Inutile dire che gli hater hanno continuato a punzecchiare l’esponente di FdI, il quale alla fine ribatte: «Cosa faccio nel mio tempo libero, di sera, hater di m… sono fatti miei».

Sul piano istituzionale, il prossimo appuntamento per Crosetto è invece in calendario mercoledì 10 gennaio a Montecitorio: si terranno infatti dalle 9,30 alle 13,30 le comunicazioni del ministro della Difesa sugli aiuti all’Ucraina. Al termine dell’intervento ci sarà un voto sulle risoluzioni presentate.