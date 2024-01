Crosetto: “Abbiamo costruito regole con l’idea della pace, ma il mondo è cambiato. La Difesa va riformata”

Non un’offensiva militare, ma un ulteriore elemento della “guerra ibrida”, nell’ambito del quale l’elemento più preoccupante è “la guerra commerciale che vuole alterare le regole globali”. A spiegare i reali contorni della crisi del Mar Rosso è il ministro della Difesa Guido Crosetto, sottolineando che a chiarire quello che sta accadendo è il fatto che gli Houthi non attacchino le navi russe e cinesi. “Le navi russe e cinesi non vengono attaccate e la cosa viene annunciata apertamente. Questo crea un disallineamento commerciale, perché le loro merci hanno costi di trasporto e di assicurazioni inferiori, cosa che si riflette sui prezzi. È una guerra che si innesca su un’altra guerra”, ha chiarito Crosetto.

Crosetto: “Gli Houthi attori di una guerra commerciale che vuole alterare le regole globali”

Intervistato da La Stampa, il ministro ha spiegato che nel Mar Rosso l’Italia invierà una nave, che si aggiungerà a quelle già presenti per altre missioni e ha sottolineato che per l’Italia questo impegno è prioritario “più che per altri Stati”. Per questo il nostro Paese ha voluto imprimere un’accelerazione alla missione europea, attraverso l’accordo con la Francia e la Germania, cercando di contrastare il fenomeno per cui “per dei puri dettagli, si perdono settimane e ora – ha sottolineato – non ce lo possiamo permettere”. Quanto alla posizione della Spagna che ha frenato sull’intervento europeo, Crosetto ha rivelato che “quella del governo spagnolo è una diffidenza ideologica. Sánchez ha fatto prevalere l’interesse dei suoi accordi politici su quelli della sicurezza internazionale”.

La necessità della riforma della Difesa

Il ministro, quindi, ha ribadito che le navi italiane possono rispondere agli attacchi, ma non possono attaccare, “a meno che ci sia una risoluzione internazionale o la richiesta di un Paese amico”. E che sulla missione il Parlamento sarà coinvolto con “comunicazioni o passaggi formali, a seconda della configurazione della missione, con un voto dell’Aula”. Crosetto, poi, ha spiegato di auspicare che di fronte agli attacchi degli Houthi, “passi il messaggio che siamo davanti a uno scenario nuovo, che ci riguarda da vicino e che ci dobbiamo attrezzare”. “Abbiamo costruito regole con l’idea di un mondo sempre pacifico, di nazioni che non invadono le altre, di guerre che non incidono sul benessere dei nostri cittadini. E invece – ha avvertito – ci ritroviamo in un mondo diverso, in cui gli attori che lo stanno destabilizzando, Iran, Russia e Corea del Nord, hanno una capacità produttiva militare superiore a quella della Nato”.

La formula di Crosetto: militari sempre più specializzati e riservisti

Dunque, anche il ruolo delle forze armate italiane deve cambiare, poiché oggi “al massimo partecipano a missioni di pace, senza arrivare a scontri veri e propri”, ma “ora i recinti sono stati abbattuti, non ci sono più regole”. Alla domanda di Francesco Olivo, che firma l’intervista, se non creda che questo generi allarme tra i cittadini, Crosetto ha risposto ribadendo ciò che già altre volte ha chiarito: “Il ruolo del ministro della Difesa presuppone di prendere in considerazione gli scenari peggiori possibili”, che è quello di “doversi difendere sul proprio territorio”. “Altra cosa che va prevista è intervenire in Paesi lontani per difendere gli interessi italiani”, ha aggiunto, dicendosi anche consapevole che si tratta di “un discorso difficile da accettare”. E ciononostante va affrontato. Per questo il ministro pensa anche alla creazione di una riserva militare, sulla quale già esiste una delega del Parlamento e che consiste in “volontari che, in caso di necessità, possono essere attivati per affiancare le forze armate. I militari dovranno specializzarsi sempre di più, ma poi serve un bacino più ampio” e che “non servono per fare la guerra, ma per difendersi, in supporto alle forze armate regolari, e solo nel caso, poco probabile, di un attacco diretto. Non c’è una visione ideologica, ma pragmatica. Come in Svizzera che non partecipa a conflitti da secoli ma è pronta a difendersi”.

“Abbiamo detto a Netanyahu che non si può essere contrari alla soluzione dei due Stati e che non si può stare zitti sulle vittime civili”

“Noi non vogliamo la guerra”, ha sottolineato Crosetto, rilanciando però la necessità di una riforma della Difesa che consenta di rendere più efficace il settore: “Se io ho bisogno di esperti di intelligenza artificiale o di hacker, con le regole ed il trattamento economico del pubblico impiego, non li troverò mai”, è stato l’esempio portato dal ministro, che poi si è soffermato anche su Gaza e Ucraina. “Noi abbiamo condannato duramente i crimini di Hamas. Dopodiché abbiamo detto a Netanyahu che non si può essere contrari alla soluzione dei due Stati che tutto il mondo sostiene. Né si può stare zitti davanti al numero altissimo di vittime civili”. Quanto all’Ucraina, “la pace non è un’opzione nelle nostre mani: la guerra continuerà a lungo perché Putin ha ancora l’idea di arrivare a Kiev”, ma l’Italia non si girerà dall’altra parte, anche perché “poi ci troveremmo i carri armati di Putin sotto casa”.

Il vertice sul Piano Mattei? “Per Meloni è già una vittoria: ha fatto capire a tutti che questo è il secolo dell’Africa”

Infine, un passaggio sulla conferenza Italia-Africa in corso a Roma e durante la quale sarà presentato il Piano Mattei, che “è un’avanguardia basata su dei paletti chiari. Seguiranno degli sforzi politici ed economici molto forti”. Dunque, “non è fuffa”. “La vittoria di Meloni è stata far capire a tutti gli Stati occidentali che questo è il secolo dell’Africa”, ha sottolineato Crosetto, chiarendo che “ci saranno interventi su istruzione, commercio, sanità, ricerca, infrastrutture. Si partirà con esperimenti in alcuni Stati, per poi allargarsi agli altri”.