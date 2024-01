Caso di Ilaria Salis, Meloni sente Orban. E dà l’ennesima lezione di diplomazia

Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro Viktor Orban, nel quale, secondo quanto trapelato, avrebbe parlato del caso di Ilaria Salis, l’italiana detenuta in Ungheria con l’accusa di tentato omicidio colposo in concorso per aver partecipato a due pestaggi contro militanti di estrema destra con il gruppo di estrema sinistra “Hammerbande”. Salis, che rischia 11 anni, ieri è apparsa nell’aula del tribunale di Budapest con manette ai polsi e alle caviglie e tenuta per una catena da un agente.

Meloni porta l’attenzione di Orban sul caso di Ilaria Salis

Secondo quanto emerso, Meloni ha sentito Orban in vista del Consiglio Ue straordinario del 1° febbraio. In questo contesto ha portato l’attenzione di Orban sul caso di Ilaria Salis, nel pieno rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura ungherese.

La telefonata arrivata dopo le iniziative diplomatiche della Farnesina

Il colloquio di Meloni con Orban ha fatto seguito alle iniziative diplomatiche già avviate a partire dal 22 gennaio dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il suo omologo ungherese Peter Szijjarto. Dunque, si inserisce nel contesto di una complessa e delicata azione diplomatica, rispetto alla quale l’opposizione non ha mantenuto alcuna cautela, preferendo cavalcare polemiche e strumentalizzazioni politiche poco utili alla sorte di Salis.